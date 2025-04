Eik avaldas uue albumi "Lõputu festival"

"Alternatiivrock, indie ja igasugune kitarrisem bändimuusika lööb maailmas taas laineid, Eestis tõstab pead pungi uus laine ja kõige selle keskel tuli ka mu värske plaat valjem ja julgem kui kunagi varem," sõnas Eik. "See on vahetu ja elav muusika, koosloome ja päris pillid. Sain nii helis kui sõnades end täiesti vabalt tunda ja välja elada. Usun, et see värskus jõuab sama tugevalt ka kuulajani."

Plaadil teevad kaasa nii räppar Kermo Murel kui lauljad Riste Sofie Käär ja Maris Pihlap, plaat sai kirjutatud koos heliloojatega Mattias Tirmaste, Rein Fuks, Taavi-Peeter Liiv ja Uku Neemre.

Kahe aasta jooksul salvestatud albumi miksis ja masterdas José Diogo Neves ning välja andis plaadifirma TIKS rekords.