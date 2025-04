Villem Sarapuu: The Boondocksi viies album sündis läbi raskuste

Plaadifirma Kurvad Uudised andis välja ansambli The Boondocks viienda albumi "Silver Bazz". Bändi laulja ja kitarrist Villem Sarapuu tunnistas, et heliplaat sündis läbi raskuste.

2012. aastal tegevust alustanud bändi jaoks on tegu viienda albumiga, oma eelmise plaadiga "Soup Can Pop Band" võitsid nad 2022. aastal Eesti Muusikaauhindadel aasta rock-albumi preemia, värske kauamängiv on aga esimene, mille nad andsid välja plaadifirma alt. Bändi laulja ja kitarrist Villem Sarapuu sõnas, et albumiga läks umbes kaks aastat ning see tuli üsna raskelt, kõik varasemad plaadid on valminud kiiremini. See aga ei tähenda tema sõnul inspiratsiooni-puudust, pigem panid nad rõhku kvaliteedile.

"Tavaliselt oli nii, et meie trummar Karl tegi väga palju demosid, mitte, et ta siiamaani ei teeks, aga siis ta tegi suure posu demosid ja tuli nendega meie juurde ja küsis, mis me arvame nendest. Tihtipeale need lendasid ka täpselt nii, aga seekord alustasime bändilaagriga. Meil polnud midagi valmis kirjutatud, vaatasime, mis kellelgi on, ja palju asju sündis ka kohapeal," rääkis Sarapuu.

"Võib-olla on varem meie albumitel olnud kindlam helimaailm, kuhu saab sõrme peale panna, nüüd on seal raskemalt hoomatavam kese. Keegi just ütles, et album kõlab nii, nagu me oleks vanad mehed, seega otsustage ise," rääkis Sarapuu.