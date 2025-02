Uue muusika reede: Eik, Lizzo, Säm, Little Simz, Karl Killing jpt

Vabariigi aastapäeva nädal oli Eesti muusikas väga tihe, kõvasti üle poole selle nädala uue muusika reedest võtab enda alla värske kodumaine muusika. Uute lugudega on kohal Eik, Ellip, Triibupasta, Säm, The Boondocks ja paljud teised.

Heleenyum – "Higher"

Heleenyumi uus jungle-popi singel "Higher" on artisti enda sõnul eufooria manifest. Lugu on kirjutatud talviselt soojas Hispaanias ja Portugalis. "Põgenesin külma eest. Jääb mõistetamatuks, kuidas olen siin varasemad talved üle elanud. Iga põhjamaalane peaks vähemalt kuu aega talvel päikse käes laadimas käima," tõdes produtsent ja laulukirjutaja.

Margiiela – "Ilus päev"

Tundub, et hakkame lõpuks jõudma Margiiela sooloalbumi ilmumiseni, sest reedel ilmus plaadifirma Legendaarne alt singel "Ilus päev". Loo produtsent on räppar ise.

Eik – "Rõõmus"

Muusik ja luuletaja Eik andis koos muusikavideoga välja loo "Rõõmus". Tegu on teise singliga Eiki kevade lõpus ilmuvalt seitsmendalt stuudioalbumilt. Pala loomisele aitasid kaasa bändi Pia Fraus eestvedaja Rein Fuks ning Eiki bändikaaslased Mattias Tirmaste ja Maris Pihlap.

Mariin K. – "Free Alice"

Selleks aastaks debüütalbumit lubanud Mariin K. ehk Mariin Kallikorm avaldas plaadifirma Seksound alt uue dream pop singli. Loo kirjutas, salvestas ja produtseeris Mariin Kallikorm, trummide mängimisel ja salvestamisel aitas Rein Fuks, miksi eest vastutas Martin Kikas ja masterdas Lauri Liivak.

Ellip – "High Horse"

Ellipi uus singel "High Horse" sündis 2021. aasta veebruaris naislaulukirjutajate laagris, kus Ellipile jäi koos Susanna Aleksandra Veldi ja Anett Tammega silma fraas "High Horse", mis pani loomeprotsessi veerema. ""High Horse" on lugu mehest, kellel on elus kõik olemas, kuid ikkagi tekib tal soov ringi vaadata," selgitas Ellip.

Triibupasta – "Kanapoja lauluke"

Vähem kui kuu aja eest roppuste vaba singli "Viinaingel" välja andnud trio Triibupasta pööras otsa ümber ja läks tagasi vanade liistude juurde. Loo lõpus võib kuulda ka teadaolevalt Boipepperoni esimesi katsetusi hardstyle'i vallas.

The Boondocks – "As Good as It Gets"

Enne 21. märtsil ilmuvat albumit "Silver Buzz" andis The Boondocks välja singli, millel kuuleme Pärnu taustaga bändi uues võtmes. "As Good as It Gets" võtab hästi kokku meie tulevase albumi filmiliku iseloomu. Minu jaoks kõlab see nagu 90-ndate New Yorkis toimuv romantiline komöödia. Aga meie Billy Crystaliks või Tom Hanksiks on sedapuhku küll muusikavideos piinlikult üle võlli hullu panev Karl Birnbaum," selgitas bändi trummar Karl Kevad.

Marmormaze – "Ivari jamad"

"Toimetasin köögis, kui mind tabas meloodia, mis ei tahtnud peast väljuda. Siis tabasin end kordamast väljendit "igati jama"," rääkis Marmormaze uue singli saamisloost. Lugu saadab ka artisti enda joonistatud muusikavideo.

Rainer Ild – "Kaoss"

Rainer Ild avaldas oma esimese peaaegu täiesti instrumentaalse singli, mis ühendab endas grindcore'i ja elektroonikat. "See on muusikaline eksperiment, mis otsib vastuseid ja provotseerib küsimusi, kutsudes kuulajat avastama helide piiritut mängumaad," selgitas Ild.

Thristan – "All the racks"

2019. aastal Soundcloudis otsa lahti teinud Thristan avaldas 24. veebruaril seitsme looga miksteibi "Dissotsiatiivne".

Velle ja Hellika Otsar – "How"

Minimal Windis tegutsev produtsent ja laulukirjutaja Velle Tamme avaldas järjekordse soolosingli. Kaasas on tal MUBA õpilane Hellika Otsar, kes on muuhulgas teinud kaasa projektides Rita Ray, Lexsoul Dancemachine, Haldi ja ans Flamingo. "Lugu kirjeldab igatsuse ja vastusteta ootuste keerist, mis valdab inimest lahkumineku järel, kui asjad pole selgeks räägitud. Kui aga lausele punkt panna, on võimalik eluga edasi liikuda," rääkis Velle.

Säm ja Karl Killing – "Intervjuu"

Säm avaldas eraldi EP-na neli lisalugu Eesti muusikaauhindadel aasta hiphop-albumiks kuulutatud albumile "Südamelt ära".

Ikevald – "Bloodredsky"

""Bloodredsky" sündis 2023. aasta varakevade õhtul Taanis, kui taevas värvus veripunaseks. See oli hetk, kus tundsin, et üks peatükk minu elus on lõppemas. Ma ei teadnud, kuhu edasi minna, ja paljud asjad, mille nimel olin vaeva näinud, ei viinud kuhugi. Tundsin end ummikus, hoidsin end inimestest eemale ja veetsin palju aega muusikat tehes," sõnas Ikevald.

Lizzo – "Love in Real Life"

Lizzolt saime uut muusikat viimati peaaegu kaks aastat tagasi. Detroiti laulja ja laulukirjutaja võitis viimase kahe albumiga enda poolele päris palju kuulajaid, kuid puges siis cancel'damise eest peitu, kui kolm Lizzo tantsijat ta seksuaalse ahistamise ja vaenuliku töökeskkonna eest kohtusse andsid.

Lisa ja Future – "Fxck Up The World"

Tais sündinud K-popi staar Lisa avaldas oma esimese sooloalbumi "Alter Ego". Lisaks Doja Catile, Rosaliale ja Megan Thee Stallionile kuuleb plaadil ka Atlanta träppari Future'i häält. Kahjuks ei tee Future mitte K-popi, vaid Lisa astub võrdlemisi karmi sammuga hoopis Future'i muusikalisele territooriumile.

Jim Legxacy – "Father"

Briti räppar ja laulja, kes sai suurema tähelepanu osaliseks, kui tegi möödunud aastal kaasa Fred Againi lool "Ten", avaldas uue singli, mis peaks andma aimu tema järgmisest mixtape'ist "Black british music (2025)".

Viagra Boys – "Uno II"

Rootsi post-punkarid ansamblist Viagra Boys avaldasid teise singli 25. aprillil ilmuvalt albumilt "Viagr Aboys".

Little Simz, Obongjayar ja Moonchild Sanelly – "Flood"

Little Simzi kuues stuudioalbum "Lotus" ilmub 9. mail. Uhke muusikavideoga singlil teevad kaasa ka Nigeeria laulja Obongjayar ning Lõuna-Aafrika Vabariigi omamoodi pop-artist Moonchild Sanelly.

Paris Texas – "Superstar"

Los Angelesest pärit rokisema alternatiiv-räpi duo Paris Texas avaldas eelmisel reedel kaheksa looga lühialbumi "They Left Me With The Sword" ning andis sel reedel kohe sinna otsa välja kuue looga EP "They Left Me With A Gun".

