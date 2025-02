Sooloalbumi avaldanud Clicherik: tunnen, et võiksin isegi raketi ehitada

Üks pool Eesti räpiduost Clicherik ja Mäx avaldas soomekeelse sooloalbumi "Peikko". Räpparit ajendas albumit tegema soov teha seda, mida ta päriselt teha tahab ja tunneb nüüd, et võiks isegi raketi ehitamisega hakkama saada.

Kolme nädala eest singli "Söpöt tassut" avaldanud Clicherik avaldas 28. veebruaril albumi "Peikko". Kümne looga album kestab 22 minutit ja kaasa teevad Soome räpparid Tavas, Artem ja 1les.

Kümme aastat oma elust Soomes elanud räppar tundis, et tahab teha sooloprojekti ja mõte alustada sellega Soome turul nullist tundus talle tore.

"Tahtsin endale väljakutse esitada, sest mul oli tugev tunne, et "ma ei saa" teha ükskõik, mida ma tahan. Nii et sellel albumil just seda teengi," selgitas räppar ühismeedias.

"See tunne on tekkinud Clicheriku ja Mäxi standardite ja kvaliteediga. Mingil määral tekitas seda ka endasse mitte uskumine. Aga nüüd tunnen küll, et võiksin isegi raketi ehitada, kui selle eesmärgiks võtaksin," ütles Clicherik ERR-ile.

Kuigi Clicheriku sooloprojekt on nii kõlalt kui pildilt päris erinev sellest, mida ta Eestis tegi, siis räppar ei tunne, et Soomes oleks rohkem vabadust saundide ja imidžiga mängida. "Kuid underground skene on Soomes palju suurem küll. Võid läbi lüüa väga huvitavate saundidega. Kuulake näiteks sellist artisti nagu Koira," lisas ta.

"Peikko" peal kõlavad digitaalsemad ja hüperpopilikumad saundid. Selles vallas nimetas Clicherik oma inspiratsiooniallikateks Joosti, Young Thugi ja Sebii.

Soomes tegutseb Clicherik iseseisvalt, ilma plaadifirma või kirjastajate abita. "Kaks kolmandikku mu kuulajatest on soomlased. Vastukaja on olnud imeline," tõdes ta.

Clicheriku ja Mäxi viimane ühine album ilmus 2023. aasta sügisel. Peale seda on nad koos löönud kaasa Villemdrillemi ja 372Kaspari albumitel.

Duo teine pool, Mäx alustas soolokarjääriga möödunud nädalal, kui andis artistinime Kermo Murel alt välja loo "Ebapopulaarne", mis tegi Spotifys Eesti lugude arvestuses uue ilmumispäeva striimide rekordi. Lugu kuulati 25 860 korda. Eelmine rekord kuulus Nublu loole "Push It", mida kuulati esimesel päeval 21 561 korda.