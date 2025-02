Uue muusika reede: Night Tapes, Drake, Sabrina Carpenter, SZA jpt

Artistid olid hästi kursis, et tänavu langeb sõbrapäev just reedele. Night Tapes võtab hoogu albumiks, varem ilmumata lugusid Sabrina Carpenterilt ja SZA-lt, Drake otsib Toronto RnB's pelgupaika ja Addison Rae jätkab küsimuste esitamist. Lisaks paar kohalikku debüütsinglit ja korralik ports sõbrapäevasingleid.

Shelton San – "Strip Down (Go On)"

Natuke üle aasta tagasi Tallinnast BBC Radio Merseyside'i otse-eetrisse kontserdi andnud mürarokkarid Shelton San andsid kolmapäeval välja uue singli, mida saadab Roland Seeri tehtud muusikavideo.

Night Tapes – "Television"

Äsja Music Moves Europe auhinnaga pärjatud ning Ameerikas koos prantsuse bändi L'Imperatrice'iga seeria kontserte andnud Night Tapesi uus singel pärineb sügisel ilmuvalt kauamängivalt.

Pia Fraus – "Across the Street"

Värsket ja hägust kitarripopi pakub ka Eesti shoegaze'i-ansambel Pia Fraus, kes vihjavad uue singliga valmiva albumi kõlapildile. Pia Frausi laulukirjutaja Rein Fuksi sõnul on bändil hoog sees ja pisut toorema kõlaga heliplaat võib ilmavalgust näha juba selle aastanumbri sees.

Ines Daferrari – "Nr. 1"

Alles paari kuu eest jõulusingli "Tänulikud jõulud" avaldanud hüperalternatiiv-poppi viljelev Ines Daferrari andis sõbrapäeva puhul välja loo sellest, kuidas ta on oma kaaslase number üks.

Kantri Guidu Bänd – "MeesNaine DUB"

Kantri Guidu Bänd avaldas kahepoolse debüütsingli "MeesNaine". Singli A-poolel laulab Kantri Guidu kõrval erikülalisena Donna Kihoote, B-poolelt leiab samast loost dub-versiooni. Nii singel kui ka tulevane album "Sitta Kah" on salvestatud live-esitusena Tascam Porta Two lintmakile ja hiljem digitaliseeritud. Masteri eest vastutas Peeter Salmela.

Kaschalot – "Laminar Flow"

Tallinna instrumentaal- ja math-roki kvartett Kaschalot avaldas teisipäeval veebruaril esiksingli "Laminar Flow", mis jõuab 8. aprillil ilmuvale albumile "Anemoia".

Marmormaze – "Koeramood"

"Koeramoodi" on Marmormaze'i esimene eestikeelne singel pärast kolme aasta pikkust pausi. "Rahvas saab kaasa haukuda ja refrään jääb meelde," loodab artist.

South of Savoy – "Love The Feeling"

Eesti-Soome rokkbänd South of Savoy tähistab samuti sõbrapäeva ja andsid välja kaks armastuslugu. Esimeses neist, loos "Love the Feeling" teeb kaasa ka endine Prince and the New Power Generationi puhkpilli sektsiooni juht Philip Lassiter. Loo lõpus kuuleb ka Lassiteri soolot.

AG ja Laura Põldvere – "Miskit Muud (M&M's)"

Eesti Laulu lisavooris ühiselt heidelnud AG ja Laura Põldvere uus lugu viib sügavale päkapikudisko-maailma. Loo produtseerisid Mario Järvet ja Lauri Lembinen.

Addison Rae – "High Fashion"

Addison Rae jätkab oma teekonda ühe kõige ootamatu popstaarina. Sarmika lohakuse ja hooletusega mängib ta ka popi klišeedega, lisades sinna korralikku annuse sotsiaalmeedia Britney Spearsi. Loo autorid on Addison Rae, Tove Burman, Luka Kloser ning Elvira Anderfjärd. Viimased kaks on ka loo produtsendid. Kloseri käsi oli mängus ka Rae loos "Diet Pepsi" ning oma panuse andis ta ka Ariana Grande viimasele albumile. Elvira Anderfjärd aitas samuti kaasa "Diet Pepsi" valmimisse ning on teiste hulgas produtseerinud Taylor Swiftile, Katy Perryle, Tove Lole ja Ed Sheeranile.

Sabrina Carpenter – "Busy Woman"

Kuuele Grammyle nomineeritud, aga gaalalt tühjade kätega lahkunud Sabrina Carpenter andis välja deluxe-versiooni oma möödunud aasta hitt-albumist "Short n' Sweet". Täiendatud versioonilt leiab neli uut lugu ning uusversiooni singlist "Please Please Please", millel teeb kaasa ka Dolly Parton.

SZA – "Take You Down"

Seljataha jäänud pühapäeva öösel Kendrick Lamarile Super Bowli vaheaja-show'l tuge pakkunud SZA andis esmaspäeval välja deluxe-versiooni oma viimase albumi deluxe-versioonist. Just nii. 2022. aasta detsembris ilmus SZA teine stuudioalbum "SOS", 2024. aasta detsembris 15 lisalooga deluxe "SOS Deluxe: Lana" ja selle nädala esmaspäeval maandus sellele deluxe'ile veel kolm uut lugu ja üks uusversioon.

The Lumineers – "Asshole"

2012. aastal looga "Ho Hey" südameid võitnud ja vihavaenlasi loonud Ameerika indie-folk ansambel The Lumineers avaldas reedel oma viienda stuudioalbumi "Automatic".

Drake ja Partynextdoor – "Nokia"

Drake võttis kaasa Kanada lauliku Partynextdoori ja põgenes ainsasse pelgupaika, kust Kendrick teda (arvatavasti) kätte ei saa. Koos anti välja album "$ome $exy $ongs 4U", 21 lugu ja 73 minutit toksilis-romantilist RnB'd.

Thom Yorke ja Mark Pritchard – "Back In The Game"

Radioheadi ja The Smile'i ninamees Thom Yorke uus püsimatu ja käte vahelt läbi voolav singel valmis koostöös briti elektroonilise muusika produtsendi Mark Pritchardiga. Yorke esmaesitles lugu sooloturnee raames Uus-Meremaal oktoobri lõpus toimunud kontserdil.

Daniel Caesar ja Rex Orange County – "Rearrange my world"

Kanada laulja ja laulukirjutaja Daniel Caesar andis koos briti kolleegi Rex Orange Countyga välja topeltsingli. Esimesel neist, "Rearrange my world", on laulukirjutajate hulgas ka Blood Orange'i nime all tuntud Devonte Hynes.

AJ Tracey ja Jorja Smith – "Crush"

Briti räppar AJ Tracey sai oma grime'i ja drill'isel lool räppima viimaste aastate jooksul päris vaikseks jäänud Jorja Smithi.

Selena Gomez ja Benny Blanco – "Scared of Loving You"

Näitleja ja laulja Selena Gomez andis koos muusikaprodutsendist elukaaslase Benny Blancoga välja sõbrapäevalikult pisikese akustilise armastusloo, mis on paarikese esimene ühine lugu. Lisaks Blancole aitas loo produtseerimisel kaasa ka Billie Eilishi vend ja produtsent Finneas.

Sam Smith – "Love Is A Stillness"

Ka briti popstaaril Sam Smithil ei jäänud kahe silma vahele, et tänavu langeb sõbrapäev kokku uue muusika reedega ning andis samuti välja hingestatud ja liigutava klaveriballadi.

Kuula kõiki lugusid siit: