Raadio Tallinna kuu plaat. Rahel Taltsi päikeselised seaded

Raadio Tallinna kuu plaat Rahel Talts "New and Familiar"

See ind ja edasiviiv elaan, millest oli kantud pianist Rahel Taltsi ambitsioonikas debüüt "Power of Thought" on kohal ka tema kolmandal albumil "New and Familiar". Jälle need päikeselised ja nüansirikkad seaded, meloodilised teemaarendused, kihiti arenevad tekstuurid, mis kannavad täidlasteks arenedes kuulajat endaga kaasa.

Taas kord ei ole Talts peljanud stuudiosse kutsuda pea orkestrimõõtu kollektiivi, kes justkui kellatiksumise rütmis teostavad keskse autori ideed. Debüüdiga võrreldes on käesoleva albumi edasiarenduseks ehk aina rafineeritum ja julgem mängulust arranžeeringutes ning vokalisti kaudu nendesse uue värvingu lisamine. Üha enam jõuab eesti jazz'i keskväljakule vokalist Karmen Rõivassepp, kelle allikapuhas, ilmeksimatult äratuntav ning korraga nii universaalselt rahvusvahelist kui ka üdini kodumaist meelelaadi kandev tämber lisab oma maitseka aktsendi igale albumile, millele ta viimase paari aasta vältel kaastegijaks on palutud.

Kuulajal on keeruline end juba nakatavast avaloost, tõlgendusest armastatud rahvalaulust "Meie elu" lahti kiskuda. Veel süstitakse kuulajasse üsna sirgjoonelise ja lausa meheliku jõuga sihtpunkti pürgiva "Restlessi" rahutus, et siis jõuda tsüklini, mis annab albumile ositi suurvormilise maigu – "Conversations I – IV". Siin kombatakse inimloomuse ja, pealkirjast ainest võttes, inimsideme eri tahkusid eriilmeliste tundevärvingutega. Siis aga jõutakse jälle viimase kahe palaga muusikalisse sadamasse, eelkõige nimilooga, mille elujaatus jätab kuulaja justkui õhus liugleval aeroplaanil ise edasi liuglema.

Kui otsida tasakaalukeelt Taltsi rollijaotuses pianist-helilooja/arranžeerija teljel, jääb viimane peale. Idee on kõige keskmes. "New and Familiar" on otsekui filmimuusika, millele filmi ennast pole vajagi.