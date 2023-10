Raadio Tallinna kuu plaat. Sofia Rubina "I Am Soul" on mitmekülgne ja ausalt gruuviv

Huvitaval kombel on inimestel tavaks harjuda vägagi eriliste nähtustega. Nii nagu Põhjala rahvale on virmalised igapäevalisus, on meile täiesti iseenesestmõistetav, et meie seas elab ja toimetab artiste, kes lendavad oma võimetelt samas stratosfääris maailma parimatega. Sofia Rubina, näiteks. Viimaste aastate albumite jadas on ilmunud üks pärl teise järel ja meie silmis on see justkui…ootuspärane. Nõnda ka nüüd ilmunud kauamängiva puhul.

Sellel on julgelt pealkirjaks "I Am Soul", mis annab tunnistust mitte pelgalt Rubina mõjutajatele muusikas – Herbie Hancock, Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, Robert Glasper, Angie Stone, Jill Scott ja paljud teised –, vaid viitab ka varjamatult artisti hingele ja olemusele, mis – nagu ta albumit kirjeldades ise tunnistab – on rõõmus, haavatav ja võimas.

Valdavalt omaloomingulisel plaadil leidub ka laene sellistelt iidolitelt nagu Chick Corea, George Duke ja isegi tõlgendus laulukirjutaja duo Shamblin / Reidi nukrast ballaadist "I Can't Make You Love Me", mille omal ajal laulis kuulsaks Bonnie Raitt.

"I Am Soul" on laululoomelt mitmekülgne, seadetelt tihe ja teostuselt ausalt gruuviv album, mis eheda soul'i armastajatele kindlasti naha vahele poeb.