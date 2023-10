Sofia Rubina: uuel albumil on minu hing

Peagi ilmub Sofia Rubinal kuues album "I Am Soul". Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus sõnas laulja, et pani kogu oma hinge uude kauamängivasse.

Rubina sõnas, et tema armastus muusika vastu on rohkem kui 20-aastase karjääri jooksul samaks jäänud.

"Muidugi olen ma juurde saanud kogemusi, võib-olla ka elukogemust. Sa ikkagi muutud inimesena kuidagi sügavamaks ja tunned, mis sulle meeldib, mida sa päriselt naudid. Mida iganes ma praegu teen, ma soovin tunda seda autentsust, et see on päriselt see, mida ma tahan," rääkis Rubina.

Uue albumiga oli tööd palju. "Ühte laulu tuleb sisse laulda ikkagi umbes 20 korda ja tahan tänada helitehnik Siim Mäesalu selle suure töö eest," ütles Rubina.

Plaadil on nii gospeli, popi, džässi kui ka natukene roki hõngu. Töö albumiga algas juba pandeemia ajal.

"Sellel plaadil ongi minu hing, nagu pealkirigi ütleb. See on natuke nagu sound healing minu jaoks. Ma tahtsin endale mingit tuge leida, et kuidas siis ikkagi saada hakkama selles maailmas, mis tõesti muutus ühe päevaga."