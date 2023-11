Arvustus. Sofia Rubina ürgnaiselik soul

Valsitaktis avalugu "Home" kutsub maheda ja helge tooniga koju ja samas paotab ust Sofia meele- ja häälemaailma. Meelelisse, värvikasse, positiivsusest pakatavasse kodusse.

Sofia häälest võikski kohe pikemalt kirjutada. Siinkirjutaja nimelt on häälte suhtes väga valiv ja Sofia fantastiine hääl on ka põhjus, miks võtsin plaati kuulata, kui muidu eelistan viimastel aegadel instrumentaalmuusikat. Just seepärast, et hääl on nõnda isiklik ja enamik hääli tundlikule kõrvale ei sobi. Kui oled kuulnud parimaid. Sofia hääl kindlasti kuulub parimat hulka, mida elus kuuldud.

Mida tähendab "parim hääl"? Eks ikka filigraanset häälekasutust – lisaks looduse poolt antud kaunile häälele on Sofia hääles tuhandeid varjundeid, ulatusi, dünaamikat, ühtviisi veenvad on nii tasased õrnad helid kui tugevad hääleavaldused. Tema hääles kajab nii ürgnaiselikkku vastuvõtlikkust kui ka julgust. Lauljatari on hea kuulata esitamas nii džässi, popballaade, juudi rahvalaule kui klubimuusikat ja soul'i. Diapasoon on meeletu.

Järgnev pala "Taim" on täiesti teistlaadne ja üllatav – ainus eestikeelne pala plaadil ja oma meeleolult ka erinev üldisest džäss- ja klubiatmosfäärist ning soul'ienergiast.

Maian Kärmase poeetilised tekstid on alati kuulamist ja kaasamõtlemist väärivad, neid pole lihtne tabada. Taim kui sümbol kasvamisest ja vahel ka katkemisest. Ometi, raskuste kiuste valguse poole püüdlemisest. Kahe loomingulise naise ühises palas aimub isiklikke lugusid. Selles on mingit süngustki, ometi ka lootust.

Teised tekstid albumil on universaalsemad ning klapivad hästi kokku Sofia üldise päikselise hoiakuga. Kõige enam iseloomustaks Sofia meelelaadi ehk tema sõbranna Oljana Kallsoni tekst "Stay true to yourself, don't be fooled by stereotypes, stand up for you rights, 'cause this is You life…" Taolist girl-power'it on minu mäletamist mööda Sofia alati oma muusikas esindanud.

Truu on Sofia ka oma partneritele – nii nagu laulusõnade kirjutajana on tema kõrval juba Rulers of the Deep projektist alates aastaid olnud Martin Palm. Nende ühisloomingust pärineb ka plaadi suurima hitipotentsiaaliga, hoogsa mineku ja elujaatava sõnumiga pala "Great Life". Jällegi, sobiv soul'itari maailmavaatega – kellel siis ikka ja alati on see elu nii suurepärane, aga norutamisel pole kah mõtet, vaja olla tänulik selle eest, et oleme, elame, kogeme.

Plaadi kujundus hispaania disainerilt Jesus Rosan'ilt illustreerib sobivalt lillelist unistuslikku elu, ka eklektikat, mille keskmes on diivana Sofia.

Plaadipealkiri "I Am Soul" on tulnud lauljatarile läbi meditatsiooni ja muidugi klapib hästi, seda enam, et n-ö soul'imat häält on siinmail raske leida. Samas "Ma olen Hing" tähenduses ka igaühele sobiv.

Mis aga puudutab soul'i, siis Sofia viljeleb pigem progressiivsemat neo- ja jazz-soul'i kui vanakooli oma. Tema soul'ist kostab erinevaid mõjusid ja eeskujusid. Muusika ise on pigem moodne, varieeruvate rütmide ja arendatud harmooniatega, samas meloodiline, heakõlaline ja loomulikult kulgev. Akustiline.

Sofia kaasmuusikud on muidugi suurepärased interpreedid ning samuti tema kauaaegsed partnerid: Evgeny Lebedev, pianist ja ühtlasi plaadi produtsent ning palade aranžeerija, Anton Revnyuk bassil, Ignat Kravtsov trummidel.

Lisaks Sofia omaloomingule on ta albumile valinud ka ühe Raun Juurika pala ning tuntumatest paladest kõlavad aegumatu südantlõhestav ballaad "I Can't Make You Love Me", mille 1991. aastal laulis kuulsaks Bonnie Raitt. Samuti on soul-jazz'i lemmikutest siin George Duke'i "Someday" ning lõpuloona Chick Corea "Open Your Eyes, You Can Fly", mille innustav sõnum sobib kenasti Sofia albumit kokku võtma.

Sofia Rubina "I Am Soul" on superluks kuulamine neile, kes armastavad soul-muusikat ja džässi, Sofia võrratut häält ja positiivset eluhoiakut. "See projekt on unistuste täitumine," on Sofia ise öelnud.