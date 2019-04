Uus plaat Sofia Rubina "Where It Begins" (ise välja antud) 7/10

Sofia Rubina on Eesti kontekstis unikaalne artist - kui üldiselt on siinne jazzimaastik küllalt konvervatiivne ning parimal juhul kaldub popmuusika poole, siis Rubina alustas kohe ootamatult pinnalt, keskendudes hoopis klubimuusikale. Tema house'i-kastmes jazz ei kaotanud samas hetkekski oma identiteeti ning Rubina debüüt, 2007. aastal Umblu alt ilmunud "My Sun" on omas kategoorias tänaseni parimaid plaate.

Ka 2013. aastal ilmunud "Dreams of Tomorrow", mis katsetas veelgi julgemalt elektrooniste helidega ning kaldus kohati isegi klubikeskkonnast välja, paistis kohalikul skeenel selgelt silma. See aga ei tähenda, et Eesti üks võimsamaid jazzvokaliste suudaks ainult tantsutada, kaugel sellest. Ta asutab selle kõrval ka oma juuri - "Two Roses" pööras pilgu juudimuusikale ning "In The Land of OO-BLA-DEE" mängis 1950. aastate jazzistandarditega.

Arvestades seda, et aastate jooksul on Sofia Rubina julgelt tegutsenud nii elektroonilise muusika maailmas - tehes koostööd muuhulgas Uku Kuudi ja Meelis Meriga - kui ka väga klassikalise, ehk isegi turvalise jazziga, siis võib värsket kauamängivat "Where It Begins" vaadata kui tasakaalupunkti, kus saavad need kaks suunda kokku. Neid pole aga vägisi kokku surutud, vaid Rubina teadvuses ongi need kaks poolust aastatega sujuvalt ühte sulandunud.

Pole vajadust kedagi tantsutada ega ka mängida klassikaliste jazzimotiividega - need nurgad on maha lihvitud ning järgi on jäänud hea produktsiooniga ning nõtke minekuga soul. Kui pahatihti on sedalaadi lounge jazz retrospektiivne ja esitlebki end kui mingi ajastutunnetuse reinkarnatsiooni, siis Sofia Rubina on kogu oma karjääri jooksul vaadanud alati pigem edasi. Seda ka nüüd, kuid "Where It Begins" ei näe sellega aktiivselt vaeva, vaid mõjub pigem ajatuna, sõltumata konkreetsest ajast ja kohast.

Hea jazz peakski suutma selle tingimuse täita, võtame kasvõi hiljuti ilmunud Marvin Gaye varem avaldamata 1970. aastate plaadi "You're the Man", mis kõlab täna sama aktuaalsena. Kui aga üritada Sofia Rubina värsket materjali kuhugi paigutada, siis astub ta ühte sammu moodsa RnB'ga, kus üha enam kuuleb elektrooniliste taustade kõrval ka naturaalpille ning pöörded on maha keeratud.

Jõuame taas selle tasakaalu idee juurde - "Where It Begins" seisab mõttelises keskpunktis, kus oma mõjud tulevad nii jazz'ist, RnB'st, house'st, electro'st ja kohati isegi progerockist, kuid need justkui vastandlikud võnked on läbi sünteesitud ja enda kasuks tööle pandud. Tõsi, ehk on plaat isegi liiga sulniks ja pehmes produtseeritud, mistõttu on sealt raske noppida välja seda üht säravamat momenti, vaid plaat voolab pehmelt mööda ja loob mõnusa ruumi, milles puhata. Puhkuse-jazz - vot just täpselt see ta ongi.

Sofia Rubina esitleb enda uut albumit "Where It Begins" 20. aprilli hilisõhtul kell 23.59 Tallinnas Punases Majas.