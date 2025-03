Suri neo soul'i pioneer Angie Stone

Oma karjääri alustas Angie Stone juba 16-aastasena, kui liitus räpigrupiga The Sequence. Nende kõige tuntum pala on "Funk You Up" 1979. aastast, mida sämpeldasid ka Bruno Mars ja Mark Ronson oma hittloos "Uptown Funk". The Sequence'i muusikat andis välja Sugar Hill Records, kelle alt ilmus 1979. aastal ka Sugarhill Gangi "Rapper's Delight", mida peetakse hip-hop'i esimeseks suuremaks läbimurdeks. Kokku andis The Sequence välja kolm albumit, bänd läks laiali 1985. aastal.

Pärast seda tegi Stone koostööd hip-hop grupiga Mantronix ning sai peagi trio Vertical Hold lauljaks, kellega nad andsid välja kaks albumit "A Matter of Time" (1993) ja "Head First" (1995). 1996. aastal lõi Angie Stone bändi Devox, kelle koos andsid nad välja ühe albumi "Devox featuring Angie B. Stone". Enne soolikarjääri lõi Stone laulukirjutajana kaasa ka D'Angelo albumil "Brown Sugar" (1995).

Angie Stone'i soolokarjäär algas 1999. aastal albumiga "Black Diamond". Teda peetakse üheks neo soul liikumise eestvedajaks, Stone'i läbilöögialbumiks oli "Mahogany Soul" (2001), aga edetabelites olid edukad ka "Stone Love" (2004) ja "The Art of Love & War" (2007). Aastate jooksul pälvis ta kolm Grammy nominatsiooni.

Muusikukarjääri kõrval tegi Angie Stone ka väiksemaid rolli filmides, nende hulgas näiteks "The Hot Chick" (2002) ja "The Fighting Temptations" (2003).