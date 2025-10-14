Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

Ameerika laulja, laulukirjutaja ja produtsent D'Angelo, kes aitas 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses populariseerida neo soul'i, suri 51-aastaselt. Tema perekonna teatel oli surma põhjuseks kõhunäärmevähk.

D'Angelo, kodanikunimega Michael D'Angelo Archer, sündis Virginias ning saavutas rahvusvahelise tuntuse 1990. aastatel. Tema debüütalbum "Brown Sugar" (1995) segas soul'i ja jazz'i mõjutusi RnB-ga ning pani alused neo soul'i populaarsusele. Suurema läbimurde saavutas ta aga 2000. aastal ilmunud plaadiga "Voodoo", mis pälvis kaks Grammy auhinda, sealhulgas parima RnB albumi tiitli.

Pärast pikka vaikust ja isiklikke raskusi, sealhulgas alkoholiprobleeme, naasis D'Angelo 2014. aastal albumiga "Black Messiah", mis tõi artistile veel kaks Grammyt. Plaadile järgnes 2015. aastal ka suur maailmaturnee "The Second Coming Tour".

Viimastel aastatel esines D'Angelo harva, kuid jätkas salvestamist ja koostööd teiste artistidega, tema loomingut sai kuulda ka videomängus "Red Dead Redemption 2", viimaseks palaks jäi aga lugu "I Want You Forever", mille ta tegi filmile "The Book of Clarence" (2024).

Pärast surmateadet avaldasid austust kümned muusikud, teiste seas Bootsy Collins, DJ Premier ja Jill Scott.