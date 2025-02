Uue muusika reede: Tommy Cash, Selena Gomez, Kermo Murel, Anna Kaneelina jt

Anna Kaneelina on tagasi ja rokib kõvemini kui kunagi varem, Clicherikust ja Mäxist on saanud Clicherik ja Kermo Murel, Selena Gomez teeb peikaga uut plaati ja Tommy Cash tahab Joosti uuel albumil inimesi ühendada.

Anna Kaneelina – "Better Man"

Anna Kaneelina on tagasi esimese soolosingliga pärast üle viie aasta pikkust pausi. Värske lugu on avalöök Anna Kaneelina sügisel ilmuvale teisele kauamängivale, mille on produtseerinud Filip Leyman Rootsist. "Better Man" räägib artisti sõnul igaühest meist. "See laul on inimese igapäevastest katsumustest ja valikutest, võimekusest piiritleda õiget ja valet. Kas inimene on valmis enda vigu tunnistama ning muutuma? Kas inimene tajub enda suuremat rolli ühiskonnas ning näeb, et tema enda väikeste igapäevaste tegevuste läbi on tal võime maailma käekäiku paremaks muuta? Kas inimene julgeb kaitsta endast nõrgemat ning vastu astuda ebaõiglusele?" selgitas Anna Kaneelina.

Emily J – "Tempo"

Laulja ja laulukirjutaja Emili Jürgens andis välja uue eestikeelse singli, mis valmis koos produtsent Steven Ilvesega. Artisti sõnul räägib värske lugu inimesest, kes on armastuses korduvalt pettunud, kuid selle asemel, et jääda minevikku kinni, võtab ta ohjad enda kätte. Loo esialgsed sõnad olid palju karmima ja teravama sõnumiga. "Otsustasin vana armastuse kibestunud kritiseerimise asemel suunata fookuse sellele, mida olen ise õppinud ja kuidas olen kasvanud," rääkis Emily J.

Kermo Murel – "Ebapopulaarne"

Samal ajal kui Clicherik teeb tegusid Soomes, alustab plaadifirmaga Kurvad Uudised liitunud duo teine pool, Mäx nime all Kermo Murel Eestis ka oma soolokarjääri. Loo produtseeris Olivar. "See on mässumeelne hümn heidikutele ning sõnad "ma olen oma koolis ebapopulaarne, antisotsiaalne, ebanormaalne" julgustavad inimesi mitte kuuluma, sobituma ega ka massi sulanduma. Äkki mõni targem leiab minu loole ka metafoori ning tabab ära, et lugu ei räägi sugugi koolist," selgitas Kermo "Mäx" Murel.

Lexsoul Dancemamachine – "True Soul"

Lexsoul Dancemachine andis teada, et nende järgmine album "Lex Is More" ilmub 1. mail. Sellest annab aimu ka reedel ilmunud singel "True Soul".

Esivanemate Kaja – "Lahinglaupäeõhtane"

Muusikaprojekti Esivanemate Kaja uus lugu räägib sellest, kui kallis võib olla üks tavaline argipäev tänapäeva pöörases maailmas. Esivanemate Kaja veab Artur Rinne, kes töötleb regi- ja folklaululist materjali, andes vanadele sõnumitele uue aja kuue. Loo sõnad kirjutas Jürgen Rooste. Luuletus "Isa sõjalugu" on avaldatud luulekogus "Loimurite laul".

Planeet – "Happevihm"

Artistinime all Planeet tegutsev Mikk Saar andis välja selle aasta esimese singli. Uuel lool kuuleb rääkimas ka Meelis Kompust, kes kuulajaid happevihma eest hoiatab.

Joost ja Tommy Cash – "United By Music"

Möödunud aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel kurikuulsaks saanud Joost avaldas oma kaheksanda albumi "Unity". Lool "United By Music" teeb kaasa ka tänavuse Eesti Laulu võitnud Tommy Cash. Koos soovivad mehed muusikaga maailma uuesti kokku tuua. Cash räpib muuhulgas: "I wanna fly to Kiev and go to Moscow // I wanna vote Kamala and also vote Trump" (Ma tahan lennata Kiievisse ja minna Moskvasse // Ma tahan hääletada Kamala ja ka Trumpi poolt).

Rico Nasty – "Teethsucker (Yea3x)

Möödunud aastal saksa produtsendi Boyz Noize'iga electroclash'inud USA räppar Rico Nasty on nüüd tagasi tuttavamal territooriumil. 16. mail ilmuva albumi "Fuel by Ramen" esiksinglil räpib Nasty 2000-ndate poprokiriffidel.

DJ Python ja Isabella Lovestory – "Besos Robados"

USA elektroonilise muusika produtsent DJ Python avaldas esimese loo 28. märtsil ilmuvalt EP-lt "I Was Put On This Earth". Oma vokaali andis loole Hondurases sündinud ja Kanadas tegutsev reggaeton'i lauljatar Isabella Lovestory.

Fontaines D.C. – "It's Amazing To Be Young"

Möödunud aasta lõpus ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabeli esimesele kohale maandunud iiri rokkbänd Fontaines D.C. andis välja uue singli, mis jätkab möödunud aasta "Romance'i" peal avatud meloodilisemat staadioniroki suunda, aga on ehk kohati rohkem indie.

Tate McRae – "Revolving Door"

Reedel ilmus 21-aastase Kanada popstaari kolmas album "So Close To What". 15 looga albumil teevad kaasa ka Kid Laroi ja Flo Milli. McRae 2020. aasta singel "You broke me first" ja 2023. aasta "Greedy" on vastavalt neljal ja kolmel korral teeninud välja plaatina-staatuse (plaatina on võrdne miljoni singliühiku müügiga). 18. märtsil alustab McRae Miss Possessive turneega, mille raamas annab noor lauljatar 50 kontserti Lõuna- ja Põhja-Ameerikas ning Euroopas. Tuur saab lõpu 26. septembril Los Angeleses.

Perfume Genius ja Aldous Harding – "No Front Teeth"

t-popi touch'iga folgimaigulist indie-rokki, mida saab kuulda tema märtsis lõpus ilmuval stuudioalbumil "Glory". Lugu valmis koos Uus-Meremaa laulja-laulukirjutaja Aldous Hardinguga.

Yung Lean – "Forever Yung"

Rootsi kultusräppar Yung Lean avaldas esimese singli 2. mail ilmuvalt albumilt "Jonatan", mis järgneb kolm aastat tagasi ilmunud "Stardustile". Küll aga andis ta 2023. aastal välja poprokise albumi "Sugar World", aga seda nime Jonatan Leandoer96 alt.

Burna Boy – "Update"

Nigeeria staari esiksinglil oma kaheksandalt stuudioalbumilt "No Sign Of Weakness" kuuleb afrobeats'i ja amapiano sees ka Soul II Souli 90-ndate hitti "Back To Life".

Don Toliver, Speedy, J-Hope ja Pharrell Williams – "LV Bag"

Louis Vuittoni kotile pühendatud lugu esmaesitleti Pariisi moenädalal LV meestemoe show'l. Don Toliveriga koos püsivad moodsad ka Korea poistebändis BTS tegutsenud J-Hope ja Louis Vuittoni loovjuht Pharrell Williams.

Selena Gomez, Gracie Abrams ja Benny Blanco – "Call Me When You Break Up"

Sõbrapäeval ühise singli avaldanud elukaaslased Selena Gomez ja Benny Blanco andsid juba nädala aega hiljem välja järgmise singli oma 21. märtsil ilmuvalt ühiselt albumilt "I Said I Love You First". Seekord on kaasas ka Hollywoodi folk-pop laulja ja laulukirjutaja ning režissöör J. J. Abramsi tütar Gracie Abrams.

Kuula kõiki lugusid siit: