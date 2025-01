Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Lil Till, Inger, Mac Miller jt

Lil Till ja Pluuto – "Pätid ja vargad"

2024. aasta Lil Tilli teist albumit ei toonud, aga uus singel Pluutoga võib anda lootust, et kaugel see aeg enam ei ole. Narkootilise digibluusi produtseeris Kenzee.

Tungevaag ja Liis Lemsalu – "Solodance"

2024. aastal DJ Magi saja parima DJ hulka valitud norraka Tungevaagi uuel lool teeb laulja ja laulukirjutana kaasa Liis Lemsalu, kelle vokaalesitus on küll nii anonüümseks keeratud, et ainult kõrvu usaldades Lemsalu panusest aru ei saakski. "Solodance'i" demo valmis mitu aastat tagasi spetsiaalselt Tungevaagile korraldatud laulukirjutajate laagris Tallinnas, kus Faari stuudios viibis koos DJ-ga lisaks Liisile eestlastest ka tunnustatud produtsent ja loo kaasautor Vallo Kikas.

Wingwave – "If You"

Kahe nädala pärast ilmub Eesti rokkansambli Wingwave debüütalbum "Energy Release", kuid enne veel avaldas bänd albumilt neljanda singli, millega soovivad näidata enda gruuvikamat külge.

Inger – "Kuues meel"

Ingeri värske singel valmis koos Steven Ilvese ja Jüri Pootsmanniga, kelle häält võib ka loo pealt otsida. "Esimese kahe sessiooniga saime terve loo purki ehk oli kohe tunda, et õiged inimesed, õigel ajal ja õiges kohas," ütles Inger, kes avaldab 22. aprillil ka eestikeelse albumi "Armastatuna".

Miriko – "Make me feel"

2024. aasta lõpus Raadio 2 aasta debüüdi auhinnaga pärjatud Miriko soovib uue singliga anda aimu oma eesootavast albumist. "Laul räägib südamevalust ja inimese sisemisest võitlusest, peegeldades armastuse valu ja igatsuse keerukat koosmängu," kirjeldas Miriko lugu "Make me feel". Singel on valminud koostöös produtsent Alvar Antsoniga.

Tabloited – "Hipidel on aega"

Sel nädalal ilmus kogumik Eesti punkmuusikaga, millelt leiab paljude teiste hulgast ka Tabloitedi uue loo. "Loo teksti sai pandud see ärritus, mis tekib, kui millegi tehtud saamine seisab pikemat aega ühe muidu toreda ning heatahtliku inimese taga ja see inimene ei leia, et midagi oleks sellega valesti ega kavatse oma osa tehtud saada, vaid vastupidi - leiab, et hoopis sina oled see, kelle töössesuhtumine on probleem," rääkis Tabloitedi laulev kitarrist Mart Niineste uuest loost.

Perfume Genius – "It's a Mirror"

Kui 2022. aasta albumi "Shape" peal kostitas 43-aastane Michael Hadreas meid veel eksperimentaalse ja liialdusliku kammerpopiga, siis selle aasta märtsi ilmuva albumi "Glory" esiksingli tarbeks tõmbab artist selga nahktagi ja liugleb kantrikitarride saatel mootorratta seljas.

John Glacier ja Sampha – "Ocean Steppin"

2021. aastal oma abstraktse ja uduse hiphopiga üllatanud Londoni räppar John Glacier valmistub veebruaris ilmuva debüütalbumi välja andmiseks. Plaadi "Like A Ribbon" annab välja plaadifirma Young.

Oklou ja Bladee – "Take me by the hand"

Prantsuse laulja ja produtsent Oklou andis koos Rootsi digimelanhooliku Bladeega välja eklektilise ja vokaalefektide rohke singli oma eesootavalt kolmandalt albumilt.

Central Cee ja 21 Savage – "GBP"

2023. aastal Tallinnas seni esimesel ja viimasel Flex Festil esinenud briti räpi viimase aja suurim nimi Central Cee järjekordne singel. Riime vahetatakse edasi-tagasi teisegi Londonis sündinud räppari 21 Savage'iga.

Mac Miller – "Funny Papers"

Reedel ilmus 2018. aastal 26-aastasena meie seast lahkunud räppari teine postuumne album "Balloonerism". Albumi demoversioon sai linti aastatel 2013 ja 2014. Lõpetamata versioonid albumilugudest on fännide vahel ja internetis juba mõnda aega tiirelnud. Nüüd plaadifirma Warner poolt ametlikult välja antud albumil kuuleb ka umbes sel ajal oma esimese kogumiku välja andnud superstaari SZA.

Marshmello ja Jonas Brothers – "Slow Motion"

Disney Channeli bänd Jonas Brothers tähistab 20. tegutsemisaastat koostöösingliga maskeeritud Ameerika DJ ja produtsendi Marshmelloga.

