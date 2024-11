Vünex kombineerib debüütalbumil popmuusikat süngete helimaastikega

Esmaspäeval ilmus plaadifirma Glitch Please alt laulja ja laulukirjutaja Vünexi debüütalbum "Evolution of Patterns".

VÜNEX on laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent Hele-Mai Vettik, kes on varem tegutsenud artistinime Mai all. Vettiku muusikateekond sai alguse Nõmme muusikakoolis, kus ta õppis seitse aastat flööti. Hetkel on ta omandamas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias audiovisuaalse loomingu bakalaureusekraadi.

Debüütalbumil "Evolution Of Patterns" pakub Vünex enda sõnul uudset lähenemist popmuusikale, kus kombineeritakse nii sooloinstrumente kui ka taustahelisid, mis loovad sünged ja katselised helimaastikud. Vünex eksperimenteerib sõnades laulva ja räpilaadse vokaaliga, mis pakub kontraste ja unikaalset kõla.

Albumi keskmes on korduvad mustrid ja muusikalised teemad, mis arenevad ja muunduvad kuulaja ees uueks ja ootamatuks. Vünexit inspireerivad inimese sisemised mustrid ja nende muutlikkus, mida ta tõlgendab muusikas introsepktiivseteks ja melanhoolseteks kõladeks.

Lisaks digiplatvormidele ilmub album ka kassetil, mida esitletakse koos albumiga 28. novembril Tallinnas.