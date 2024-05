Kiwanoid andis välja glitch-muusika albumi "Vanatühi"

"Vanatühi" on artisti sõnul tehnopaganistlik kontseptalbum, mille kõik 20 lugu on pealkirjastatud sõnaga "eimiski" erinevates keeltes. Kõlapilt on saavutatud unustusse vajunud vahenditega – esimese põlvkonna 4-bitine sülearvuti, DOS operatsioonisüsteem ja tracker-programm. Veaesteetikast inspireeritud helipaletti kuuluvad klikid, tõrkehelid ja vaeg-bitrate'iga tehnitsistlikud helid.

"Vanatühi on väga sci-fi – justkui mingid pisikesed masinad lammutaksid suuremaid masinad. Nagu kari robotprussakaid einestaks digiprügi hunnikus," kirjeldas albumit kassetiversiooni väljaandja Trash Can Dance'i juhtfiguur Gert Moser. Album on saadaval nii digitaalselt kui ka kassetil, vinüül järgneb juulis.

"Nii lugude struktuurid kui saundid tulevad tühjusest – kumbagi ei ole tegelikult materiaalses reaalsuses olemas. Selle tegemine on kunst ülimas (aga mitte ülevas) mõttes. Helisid kokku pannes ma ületan ruumilise mõtlemise, loon võimatu ruumi, antiruumi, mida mujal ei eksisteeri. Ma ei sämpli glitch-helisid, vaid komponeerin neid ise kordusprintsiibil," kommenteeris Kiwanoid albumit ise.