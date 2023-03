Kinomajas toimub kaasaegset elektroonilist muusikat tutvustav "Glitch, please"

21. aprillil toimub Tallinnas Kinomajas kaasaegset elektroonilist muusikat tutvustav üritus "Glitch, please", mis toob Eestisse mitmed välismaa produtsendid, nagu Norra breakcore'i artist Ars Dada, USA drum'n'bass'i tegija Submerged, glitch-muusik Oliotronix Saksamaalt, Soome helilooja Otto Iivari ning kohalikud artistid Art imitation, Oudeis, 1111 ning Glitch, please.

Ars Dada on Norrast pärit helilooja ja produtsent, kelle loomingus kohtuvad breakbeat'il põhinevad žanrid, nagu jungle, IDM, breakcore ja drum'n'bass laiemate muusikastiilidega nagu jazz, reggae, metal ning klassikaline muusika. Praeguseks on ta avaldanud viis albumit, üheksa EP-d, mitmeid singleid ning esinenud mitmetel peamistel reivifestivalidel.

Äsja Hispaania tuurilt naasnud Submerged on USA päritolu drum'n'bass'i produtsent, kes resideerub juba viimased neli aastat Eestis. Lisaks mitmetele sooloalbumitele on ta teinud plaate artistidega, nagu Justin Broadrick (Godflesh), End.user, Buckethead, Kool Keith, Scorn jt, ning on oma karjääri jooksul tuuritanud Astanast São Pauloni ja Kiievist Brooklynini.

Oliotronix on Eesti juurtega Leipzigis resideeruv glitch-muusika artist. Ta teeb muusikat peamiselt circuit bend'itud vanade mängukonsoolide ning muu elektroonikaga. Juba varasemalt floppy disk'il muusikat avaldanud artist avaldab oma järgmise albumi taas uues formaadis – vana mängukonsooli Game Boy mänguna.