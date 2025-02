Mari Kalkun: Hando Runneli tekst hakkas ennast ise lauluks looma

Mari Kalkun andis möödunud nädalal välja eesti raamatu aastale pühendatud loo "Kiri algab", mille sõnade autor on Hando Runnel. Kalkun sõnas "Vikerraadios", et Runneli tekst kirjutas ennast ise lauluks valmis.

"Kiri algab" oli Kalkuni sõnul mingis mõttes tellimustöö. "Selle mõttega pöördus meie poole Eesti Kirjanduse Selts. Hando Runneli tekst võtab päris hästi selle raamatuaastat ka kokku, selle, kuidas me põlvneme raamatutest," sõnas ta.

"Seda laulu oli hästi lihtne luua, sest Hando Runneli tekst hakkas ise ennast looma ja laulma. Seal sees on mure tuleviku ja püsimajäämise pärast, aga samas kuidagi püüdsin seda muusikas tasakaalustada sellise helgema tooniga sinna kõrvale," rääkis Kalkun.

Loos teeb kaasa ka Maria Faust, kelle kaasamise mõtte andis samuti Runneli tekst. "Maria saksofonimäng on nagu loodusjõud. Seal sõnades on sees "tulu-lulu" motiiv, mis meenutas mulle pärimuslikke puhkpilli-imitatsioone ja siis mul süttis kohe lambike peas põlema."

Kui lapsepõlves oli Kalkun suur raamatute neelaja, siis vahepeal jäi järjepidevasse lugemisse sisse väike paus. Nüüd on Kalkun aga raamatutega taas sõbraks saanud. "Viimastel aastatel olen tõesti uuesti hakanud aktiivselt lugema, alati proovin kõik uued eesti raamatud ära lugeda ja tegelikult olen ka jõudnud audioraamatuteni, mis on väga mugav formaat," sõnas ta.

Eesti kirjanikest on Kalkunil viimasest ajast meelepärasemad olnud Urmas Vadi, Kristiina Ehini, Carolina Pihelgase, Sven Mikseri ja Lauri Sommeri teosed. "See on nii äge, et meil nii järjepidevalt antakse välja uut eesti kirjandust. Ja mitte ainult eesti, vaid ka võro keeles. Hästi suur edulugu praegu on Triinu Laane raamat "Luukere Juhani juhtumised", mis on välja antud ka Ameerikas ja sai äsja ka parima kujunduse auhinna. See on täitsa uskumatu, et eesti kirjandus jõuab nii kaugele."

Hetkel on Kalkunil käimas proovid Eesti Rahvusmeeskooriga, kellega antakse märtsis neli kontserti Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Jõhvis. "Mul on tõeline au, et minu looming on kõrvuti Veljo Tormise loominguga. Selline regilaulu- ja juurte maailmast lähtuv kava ja mina saan esmakordselt laulda rahvusmeeskoori 50 mehega koos." Kalkuni laulu "Elukoor" võib aga kuulda ka suvisel üldlaulupeol "Iseoma" segakooride esituses.