Mari Kalkun: mind inspireerivad vanad lood ja laulud

Eesti muusik Mari Kalkun esitas tuuril Belgias oma kava "Stoonia lood". Kuigi belglastele on võru keel ja eesti folkmuusika üsna võõrad, täitis kontsert väikses Belgia linnas Roseleare'is saali publikuga.

Mari Kalkun on oma kava "Stoonia lood" esitanud 20 riigis. See toob kuulajani müütilise, müstilise ja avara eesti heliruumi, kirjeldas Kalkun.

"Vanad lood ja laulud on olnud väga paljude minu laulude inspiratsiooniks, aga samas, et need tuua tänasesse päeva, olen ise sõnu juurde kirjutanud ja ka kaasaaegseid Eesti vägevaid poeete kasutanud," rääkis Kalkun "Aktuaalses kaameras".

Näiteks esitas Kalkun Belgias oma tõlgenduse regilaulust "Kuldnaine". "Kui mees on lõpuks omale abikaasa valmis saanud, avastab ta oma suureks pettumuseks, et kõik on küll väliselt väga kena, aga naisel ei ole hinge sees," tutvustas Kalkun lugu.

Kalkun laulab võru keeles, mängib kannelt ja klaverit, taob trummi ja seob selle kõik tänapäevase tehnoloogia abil kokku. Kui "Kuldnaine" on mõtlikum, lausa kurb, esitab Kalkun ka rõõmsamaid palasid ja kutsub publikut kaasa plaksutama ja laulma. Kõik see võlus kuulajaid.

"Väga reibastav oli näha, kuidas ta kasutab luuperit ja kuidas ta seob oma muusika pärimusmuusikaga," kiitis kontserti külastanud Floor.

Ehk jõuab üks Kalkuni esitatud laul isegi Belgia koolilasteni. "Oleks tore õppida ka üks eesti laul. Kui mul õnnestub temalt pärast selle kohta küsida, siis ma kindlasti teen seda," märkis Kalkunit kuulanud muusikaõpetaja Debby.

Kahes osas kontserdil esines Kalkuni järel Norra puhkpillimängija Daniel Herskedal. "See on muusika, mille kirjutasin ja lindistasin Norras Lõuna-Saami piirkonnas asuvas metsaonnis," tutvustas Herskedal.

Kalkun ja Herskedal esinevad veel korra koos kolmapäeval Belgias ja edasi suundub Kalkun Suurbritanniasse. Kodumaale naastes on Kalkunil märtsis plaanis esinemised koos Eesti Rahvusmeeskooriga.