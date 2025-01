Uue muusika reede: Ringo Starr, Beatrice, Franz Ferdinand ja Bedwetters

Su/mi – "Keep It Quiet"

Su/mi ehk Jan Kuusemets, Eke Allikvere ja Frederik Welk avaldas topeltsingli "Burn It Down / Keep It Quiet". Bänd soovib hüperpopi- ja rokimaiguga lugudes tõstatada olulisi küsimusi transinimeste vabaduse ning kväärinimesena eksisteerimise kohta. Laulud sündisid koostöös loovkollektiivi Plants & Lizards ja trummar Eric Manniga.

Rain ja Ingra – "Fall"

Möödunud aastal debüteerinud duol, mis koosneb Rain Parvest ja Ingrid Rabist, ilmus neljapäeval kolmas singel. "See lugu tuletab meelde, et teadmised ja mõistmine ei tule enne, kui oleme valmis riskima ja langema. Kukkujad on need, kes avastavad oma tiivad – just sealt saab alguse uus lend kõrgemale, kaugemale ja sügavamale," sõnas loo autor Rabi.

Bedwetters ja Anne Veski – "Kõik muu võib oodata"

Tegelikult juba eelmise aasta viimasel päeval ilmunud ja märkamata jäänud lugu, aga kuna tegu piisavalt huvitava kooslusega, siis tasuks ikkagi ära mainida. Eesti muusikaauhindade õhtujuhid jõuavad eduka kompromissini, sest tulemuseks ongi estraadivõtmes pop-punk. Bedwettersil aitasid lugu kirjutada Merili Käsper, Gevin Niglas ja Carlos Ukareda.

Soundslip – "Remember"

Rivo Järvsoo ja Liis Kibuspuu duo Soundslip andis välja enda triloogia viimase albumi "Selected homeworks, Vol. 3", millelt leiab üksteist vahemikus 2014–2024 valminud lugu, mis segavad dream popi ja shoegaze'i värvinguid erinevate žanritega. Rivo Järvsoo on varem löönud kaasa ka ansamblites Imandra Lake, Bad Apples, Wolfredt ja Picnic.

Svdnra ja Onyx – "Teki All"

Svndra ja Onyx ehk seni peamiselt hiphop-muusika produtsent Andero Merila tõid avalikkuse ette trummi ja bassi loo, mille nad Eesti Laulu konkursile saatsid.

Beatrice ja Jaanus Saks – "Pulgakomm"

Lauljatar Beatrice'i viimane singel valmis koos Põhja-Tallinna juhtfiguuri Jaanus Saksaga, kes on ka muusika ja laulusõnade autor.

Spelling – "Portrait of My Head"

Ameerika Ühendriikide laulukirjutaja ja alternatiivpopi artist Spelling ehk Chrystia Cabral teatas, et 28. märtsil ilmub tema viies kauamängiv "Portraits of My Head".

Jordan Adetunji ja KWN – "Too Many Women"

Möödunud aastal eikusagilt pop-drill-RnB looga "Kehlani" edetabelitesse ja Tiktoki lennanud Jordan Adetunji koos Londoni räppari ja laulja KWN-iga. Eelmise aasta oktoobris andis Adetunji välja ka loo koos Atlanta räpistaari Lil Babyga.

Franz Ferdinand – "Hooked"

Uue aasta teisel reedel ilmus ka Šoti rokkarite Franz Ferdinandi kuues album "The Human Fear". Albumi produtsendiks on Mark Ralph, kellega ühes valmis bändi 2013. aasta album "Right Thoughts, Right Words, Right Action".

Lambrini Girls – "Cuntology 101"

Brightoni pungitüdrukud Lambrini Girls avaldasid 10. jaanuaril oma debüütalbumi "Who Let The Dogs Out". 11 lugu ühiskonnakriitilist ja iroonilist, in your face ja tantsulist punki. Albumi andis välja City Slang.

Ringo Starr – "Look Up"

Biitlite trummar Ringo Starr avaldas pärast kuue-aastast pausi oma 21. sooloalbumi, mis jagab nime esiksingliga "Look Up". Kantrimuusika albumi produtseerisid endine Bob Dylani kitarrist ja helilooja T Bone Burnett, Kacey Musgravesi debüüdi kallal töötanud Daniel Tashian ja Ringo Starriga pikemat aega koostööd teinud Bruce Sugar. Esimesed kaks on ka peamised laulukirjutajad. Teiste seas teevad albumil kaasa ka Alison Krauss ja Billy Strings.

Kuula kõiki lugusid siit: