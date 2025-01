Uue muusika reede: 5miinust, Florian Wahl, Cartoon, Kitty Florentine

Selle eest, et uue aasta esimeses UMR-is nõela kukkumist kuulda ei oleks, hoolitsevad 5miinust ja Florian Wahl. Kodumaist alternatiivpopi artisti Kitty Florentine'i kuuleb lausa kahel lool. Välismaalt teevad häält Little Simz, Bad Bunny ja Lil Baby.

Kitty Florentine – "I Hide Under Covers"

"I Hide Under Covers" on kolmas lugu peatselt ilmuvalt EP-lt "Balance", mis valmis koostöös Tšehhi produtsendi Aid Kidiga. Värske singel on aga esimene, mille produtsendiks on peamiselt laulja ise. Abikäe ulatas Rando Arand. "Ideaalis ma tahan, et kuulajad võtaksid selle loo kaudu hetke, et küsida endalt: kas ma olen piisavalt julge, et endale otsa vaadata," selgitas Kitty Florentine.

Dew8 ja Ske – "Ekviliibrium"

Produtsent, räppar, režissöör ja kunstnik Dew8 ehk Siim Parisoo avaldas 1. jaanuaril albumi "Ekviliibrium", mis tehti kahasse koos Tartu räppari Skega. "Mulle on väga meeldinud koostöö Eesti ühe andekaima MC-ga, Skega. Tema keelekasutus on albumi tegemisel küllastunud, muutunud kirevamaks ning keerulisemaks. Ma naudin räppareid kelle sõnum on poeetiliselt peidetud, mitte otse näos, kuna selle järelkuulamise kvaliteet peab ajale vastu," rääkis Dew8.

5miinust, Florian Wahl ja Jozels – "Pilates spiritual clüb"

5miinust proovib leida 2025. aasta jõujoont ja alustab uut aastat singliga, mille refrään on usaldatud Florian Wahlile. Loo produtseeris Jozels ehk Joosep Järversaar. Loole tegi muusikavideo Jaan Sinka.

Karameel – "Karameel (täispikk album)"

Karl Robert Tederi ja režissöör Meel Paliale duo Karameel tõi uue aasta alguses avalikkuse ette esimese pikema kogumiku. Album on hetkel kuulatav ainult Youtube'is. Albumilt leiab 11 lugu, muusika autor on Meel Paliale, sõnad kirjutasid Paliale ja Teder.

Rainer Ild – "Kaine ja puhanud"

Rainer Ild tervitab uut aastat oma esimese eestikeelse singliga "Kaine ja puhanud". Lauluga soovib Ild peegeldada 1. jaanuari reaalsust. Koos singliga ilmus ka muusikavideo, mis võtab artisti sõnul kokku kõik selle, mida 1. jaanuar endast kujutab. "See video on puhas reaalsus, millele oleme lisanud lihtsalt natuke rohkem nalja ja fantaasiat," ütles Ild.

Cartoon, Kitty Florentine, Kristjan Järvi ja Nordic Pulse – "On The Break Of Dawn"

Eesti EDM-i duo Cartoon ehk Hugo Martin Maasikas ja Joosep Järvesaar andsid plaadifirma No Copyright Sounds alt välja singli, millel teevad autorite ja esitajatena kaasa ka Kitty Florentine ja Kristjan Järvi koos Nordic Pulse'iga. Ja äkki ka The Weeknd, kelle loo "Blinding Lights" sündikäigule siin viidatakse?

Robert Linna ja ansambel Põlev Põõsas – "Tõeline valgus"

"Tõeline valgus" pärineb nädala pärast esilinastuvast Andres Maimiku ja Rain Tolgi kolmandast ühisest mängufilmist "Aurora". Loo ja ülejäänud filmi muusika autor on Sten Sheripov. "Lisaks muule filmis "Aurora" kõlavale muusikale palusid režissöörid mul kirjutada loo, mida esitaks koguduse ansambel eesotsas Robert Linnaga. Tundus, et see võiks olla midagi soul'ilikku ja emotsionaalset. Laulusõnad ei ole mitte religioossed, vaid pigem spirituaalsed ja igaüks saab sealt leida just sellise tähenduse, nagu talle sobib," ütles filmimuusika autor Sten Sheripov.

Bad Bunny – "Pitorro de Coco"

Värske laul on Bad Bunny teine singel pühapäeval 5. jaanuaril ilmuvalt albumilt "Debi Tirar Más Fotos". Esimest korda andis Puerto Rico artist kauamängival leiduvast aimu detsembri alguses kui ilmus esiksingel "El Club". Bad Bunny viimane albumi ilmus 2023. aasta oktoobris.

Little Simz – "Hello, Hi"

Little Simz lõpetas aasta üllatussingliga "Hello, Hi". Londoni räppar lubas, et 2025. aastal on temalt veel muusikat oodata. Möödunud aastal avaldas Simz EP "Drop 7", tema viimane album "No Thank You" ilmus 2022. aastal.

Champa B ja Tim Reaper – "Vision Impaired"

Jungle'i produtsendil ja DJ-l Tim Reaperil, kes esines möödunud aasta novembris ka Tallinnas Paavli Kultuurivabrikus, ilmus plaadifirma Future Retro London alt lühialbum "Pandemonium" koos kolleegi Champa B-ga.

Lil Baby, Young Thug ja Future – "Dum, Dumb and Dumber"

Atlanta räppar Lil Baby avaldas reedel kuuenda stuudioalbumi "Wham". Albumi teisel lool saab Lil Baby kokku kahe Atlanta legendiga. Lool "Dum, Dumb and Dumber" teeb häält Future ja esimest korda kuuleb publik peale pikka kohtuprotsessi tingimisi vabadusse lastud eelmise kümnendi ühte olulisemat hiphopi-uuendajat Young Thugi.

Kuula kõiki lugusid siit: