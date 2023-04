Pildid: selgusid Eesti Jazziauhinnad 2023 laureaadid

"Janno Trump on Eesti jazz-is hõivatumaid bassiste, tema särav ja stiilne basskitarr loob kindla vundamendi nii oma ansamblitele JT Conception ja Janno Trump Clarity Ensemble kui paljudele erinevatele kooslustele. Janno Trumpi nakatav musitseerimine, helilooming ja suurepärased arranžeeringud rikastavad oluliselt Eesti jazz-imaastikku, tema osaluseta ei kujutaks tänast Eesti jazzielu ette," sõnas Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Noore jazz-italendi auhinna sai saksofonist Tobias Tammearu, kes on loonud muusikat nii ansamblitele, filmidele ning teatritele. Aasta jazz-ihelilooja on Taanis elav Karmen Rõivassepp, jazz-iedendaja tiitli sai Gülnar Murumägi ja Haapsalu jazz-iklubi, aasta jazz-ansambel on New Wind Jazz Orchestra.

Esmakordselt jagati täna välja kaks uut auhinda. Publiku lemmiku preemia pälvis helilooja, dirigent ja muusik Bianca Rantala, eripreemia "Panus Eesti jazz-muusikasse" pälvis muusik ja helilooja Tõnu Naissoo aastatepikkuse töö ning jazz-muusika populariseerimise eest.

"Tõnu Naissoo on Eesti jazz'i suurkuju, kelle särav muusikukarjäär helilooja ja jazz-pianistina on rikastanud muusikaelu üle 50 aasta ning olnud inspiratsiooniks ja eeskujuks mitmele generatsioonile jazz-muusikutele ning muusikasõpradele," sõnas Eesti Jazzliidu tegevjuht Elo-Liis Parmas.