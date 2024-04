Džässansambel JT Conception avaldas uue albumi "How Far Can You Go?"

Teisipäeval ilmus džässansambli JT Conceptioni uus album "How Far Can You Go?", mis kõneleb inimeste taluvuspiiridest ning praegusel ootamatuid pöördeid täis ajastul elamisest.

Bändi liidri, bassisti ja helilooja Janno Trumpi sõnul kestis uue albumi salvestusperiood neli aastat. "Nende nelja aasta jooksul on maailmas juhtunud enam kui viimasel paarikümnel aastal. Elame läbi tormilisi aegu, kus samal ajal kui üks hullus lõpeb, algavad juba järgmised," sõnas Janno Trump.

"Küsimus "kuhu edasi?" on saavutanud täiesti hoomamatu mõõtme, meie taluvuspiire aina nihutatakse ja ega enam ei teagi, kus need täpselt asuvad. On raske aru saada, kuhu maailm sellisel moel liigub ning kuhu, kuidas ja mille eest varjuda. Vahel tundub, et inimkond on üks ports nukke, keda annab lihtsasti lükata-tõmmata, et nad teeksid täpselt seda, mida keegi teine või kolmas soovib," tõdes Trump ning lisas, et "How Far Can You Go?" on nende jaoks aktuaalne teemapüstitus. "Piiride peal, sees ja ümber olemisest ja elamisest meie uus album kõnelebki."

JT Conception on alustas koosmängimist 2015. aasta kevadel ning nad on varem välja andnud kaks albumit: "One" (2016) ja "Wait For It" (2017). 2019. aastal pälvis JT Conception ka aasta jazzansambli tiitli.

Ansamblisse kuuluvad Janno Trump (bass, kompositsioonid), Madis Muul (klahvpillid), Pent Järve (kitarr), Dmitri Nikolajevski (trummid), Caspar Salo (perkussioon), Danel Aljo (tenorsaksofon), Keio Vutt (baritonsaksofon), Allan Järve (trompet), Jason Hunter (trompet) ja Johannes Kiik (tromboon). Albumil "How Far Can You Go?" teevad külalisesinejatena kaasa Markus Anthony Eermann flöödil ja Ricardo Padilla perkussioonil.