Janno Trump: bassimängija rolli hinnatakse alles siis, kui teda ei ole

Bassist Janno Trump sõnas Vikerraadios Maian Kärmasele antud intervjuus, et bassimängija on igas ansamblis oluline lüli, kelle olemasolu ei oska kõik alati täpselt hinnata.

Teisipäeval ilmus Janno Trumbi džässansambli JT Conceptioni uus album "How Far Can You Go?", mis kõneleb inimeste taluvuspiiridest ning praegusel ootamatuid pöördeid täis ajastul elamisest.

Trump meenutas, et värske albumi kallal hakati tööd tegema 2020. aastal, mil koroonaviirus üle maailma möllas. "Salvestust sai alustatud suure ideega, et küll see [album] aasta jooksul ilmub ka – teeme kiiresti ja põhjalikult ning ongi valmis," rääkis bassist.

Enne kui album valmis sai, kehtestati koroonaviirusest tingitud piirangud, mistõttu ei tohtinud muusikud koos stuudios salvestamas käia ning kauamängiva tegemine jäi pausile. Samuti tekkisid Trumbil ühel hetkel uued projektid, mis kiiremat teostamist vajasid. Nii jäigi "How Far Can You Go?" mitmeks aastaks pausile.

"Vahepeal läks omajagu aastaid mööda ja ma tundsin ennast kogu aeg natukene ebamugavalt, sest ma olin lõpetamata jätnud mingi töö, millega ma olin alustanud. Ma ei ole tegelikult selline inimene. See sõi mind lõpuks ikkagi nii palju, et eelmise aasta lõpus kutsusin poisid stuudiosse kokku ja mängisime teise poole sisse. Nüüd on see lõpuks täitsa valmis," rõõmustas muusik.

Albumi nimilugu valmis 2018. aastal. "Kui me vaatame seda ajavahemikku, mis sellest möödas on, siis see on pehmelt öeldes kõike täis. Elu on teatud määral täiesti pea peale keeratud. Kuidas see lugu selle sama pealkirjaga on hakanud tänases päevas elama, see on midagi teistsugust, kui ma algselt mõtlesin, aga kindlasti mitte halvas mõttes. Kogu see lugu leidiski lõpuks läbi ühiskonnapeegli oma õige mina üles," usub Trump.

Loojana katsub Trump rääkimist vajavad teemad just muusikasse panna. "Ma usun, et muusika jätab väga palju tõlgendamisruumi igale inimesele, kes seda kuulab. Ma hea meelega kõiki oma mõtteid mingitel teemadel ei avaldaks. See ongi võib-olla selline hea mõistatus igale ühele, kes seda kuulab – mida mina olen mõelnud ja millest nemad mõtlevad, kui seda kuulavad."

Lisaks džässmuusikat viljelevatele koosseisudele teeb Trump kaasa ka mitmetes popmuusikaprojektides. Muusiku sõnul on erinevate žanrite mängimises tajutav vahe sees.

"Kui ma olen JT Conceptsioniga Jazzkaare laval, olen ikkagi täiesti teises kontekstis, kui ma mängin Liis Lemsalu bändiga mingis ööklubis. See nõuab täiesti teistmoodi lähenemist ja võib-olla mingid elemendid, mingid mängunüansid, mida ma teen ühes kohas, neid ma teises kohas rakendada ei saa," kirjeldas Trump.

Ta rõhutas, et erinevad muusikalised tegemised aitavad ta loomingule väga palju kaasa. "See, et ma saan igapäevaselt niivõrd erinevates muusikalistes maailmades elades, täiendab ja annab mu elule ikkagi nii palju juurde," usub ta.

Trumbi hinnangul on keskmine bassist rahulik, hea suhtekorraldaja ning tasukaalukas inimene. "Tal peavad olema mingisugused iseloomuomadused, mis kogu bändikollektiivi kokku seovad," nentis ta ning naeris, et bassimängijat on laval kuulda ainult siis, kui ta eksimuse teeb.

"Kui ta kõik korrektselt esitab, siis teda ei ole väga näha. Sealt tuleb ka see roll lõpuks välja. Ta on ääretult oluline lüli igas ansamblis, kelle olemasolu ei oska kõik alati täpselt hinnata, aga ilma bassimängijata oskavad kõik seda rolli hinnata," märkis Trump.