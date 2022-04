Janno Trump Clarity Ensemble avaldas albumi "Up North"

Janno Trump Clarity Ensemble on basskitarristi ja helilooja Janno Trumbi uus muusikaline projekt. Külalisena teeb albumil kaasa ka jazz-laulja Viktoria Tolstoy.

"Kui oma eelmisele sooloprojektile JT Conceptionile kirjutatud muusikas on hingeline aspekt sageli varjunud rütmiliste ja kaasahaaravate funkigruuvide taha, siis Clarity Ensemble, nagu nimigi ütleb, toob minu mõtted publikuni veelgi selgemalt ja vahetumalt, võimalikult akustilisel ja naturaalsel moel," sõnas Janno Trump.

Plaadil külalisena üles astuvad lulja Viktoria Tolstoy kinnitas, et armus loosse "City Romance" kohe esimesel korral, kui seda kuulas. "Loo meloodia on väga "elus" ja ettearvamatu. Ja koos selle võrratu bändi ja kaunite keelpillidega kõlab see täiesti maagiliselt."

Joel Remmel Clarity Ensemble'i moodustavad Joel Remmel, Ramuel Tafenau, Linda-Anette Verte, Mari-Katrina Suss, Ann Mäekivi ja Andreas Lend.

Kuula albumit "Up North":