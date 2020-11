Janno Trump: mind pole kunagi kõnetanud liiga matemaatiline muusika

Oled ise öelnud, et oled kõige rohkem gruuvi-, souli-, funk'i- ja gospeliusku. Mis sind nende stiilide puhul enim paelub?

Mind paelub muusika üldiselt siis, kui ma leian mängitud nootide tagant ka hingelise aspekti. Kunagi ei ole mind kõnetanud liiga matemaatiline muusika, mis on täppisteadusena loodud. See võib olla ka väga perfektselt ja veatult esitatud, aga tihti kipub see minu jaoks jääma lihtsalt üheks süstemaatiliseks elutuks helitulvaks. Enda muusikat luues olen alati soovinud, et lisaks inimese ajule kõnetaks see ka keha ja annaks seega mingisuguse füüsilise impulsi. Ehk siis teisisõnu – otsin muusikast tasakaalu hingelisuse ja füüsilisuse vahel. Ja need otsingud viivadki üldiselt gruuvi- ja souliradadele – seal tuleb see tasakaal minu jaoks kõige paremini esile.

Sind on tunnustatud "Noore Jazzitalendi" auhinnaga, olete saanud JT Conceptioniga 2019. aasta džässansambli tiitli ning tegelikult on need vaid mõned sinu tegemistele omistatud tunnustused. Mida need sulle muusikuna tähendavad ja juurde annavad?

Ükski autor ei loo midagi tunnustuse pärast, protsessis sees olles ei mõtle sellele, et mis võiks kõige selle looduga kunagi kaasneda. Samas ei saa ju salata, et iga tunnustus annab tohutult motivatsiooni ja indu edasi töötamiseks. Need kõik auhinnad, mis mulle ja minu bändile on omistatud, on saavutatud tänu kaaskodanike motiveerivatele sõnadele. Loomulikult tähendavad kõik tunnustused mulle väga palju ja annavad märku sellest, et olen õigel teel ja teen õiget asja.

JT Conception tuli kokku 2015. aastal. Kuidas on inimeste teadvus jazz-funk muusikast selle viie aasta jooksul sinu arvates muutunud?

Selle viie aasta jooksul on kohalikus jazz-funk skeenes toimunud tegelikult väga palju. Esile on tõusnud mitmed noored ja väga säravad artistid, nii instrumentalistid kui lauljad. See kõik kasvatab meile mingis mõttes ühist kuulajaskonda. Kui veel 10 aastat tagasi oli jazz-funk ikkagi pigem retromaiguline muusikažanr (pärineb see ju 70-80ndatest), siis hetkel on Eestis ja maailmas ka üleüldiselt võimust võtmas uus soulilaine. Kõik tuleb ju ringiga tagasi ja uuesti moodi.

JT Conceptioni äsjailmunud singel "Rush Hour" on inspireeritud sinu reisist New Yorki ning viitab selle linna kiirele kulgemisele. Kas New York jättis nii kustumatu mulje, et pidid selle muusikasse panema või kogud tihti reisidest inspiratsiooni?

Mul ei ole kunagi olnud ühte kindlat meetodit, kuidas inspiratsiooni koguda, pigem tabab see laine mind ikkagi etteteatamata. Seda olen küll täheldanud, et mind inspireerib elus kõik uus – uued inimesed, uus muusika, uued paigad – ja siinkohal on reisimisel loomulikult väga suur roll. Elades rutiinis ja teades täpselt, mis su ümber toimub, on tegelikult ju paigalseis, see ei saagi uute tegudeni viia. Reisimisest ja keskkonnavahetusest tulenevat uut energiat kogesin eriti elavalt näiteks eelmisel aastal Hollandisse kolides. Avastasin pärast kahte kuud Amsterdamis veedetud aega, et olen kirjutanud mitme plaadi jagu uut muusikat.

2020 on olnud omamoodi segane aasta. Mida oled selle aja jooksul nii muusiku kui ka inimesena õppinud?

Muusikuna olen möödunud aastaga õppinud tohutult, sest veetsin selle aasta suures osas Amsterdami Konservatooriumis, omandades teadmisi maailma parimatelt. Inimesena – on olnud piisavalt aega vaadata iseendasse, mõelda ja unistada. Unistaja-tüüp olen muidugi terve elu olnud, kuid sel aastal eriti. Unistamist ning sellega kaasnevat eesmärkide püstitamist ning järjepidevust oma valikutes soovitan kõigile.

Mida sa endale ja JT Conceptionile sünnipäevaks soovid?

Endale soovin jätkuvat kannatust oma ideid ja mõtteid järk-järgult teostada. Sageli tunnen, et soovin korraga liiga palju ette võtta ja siis, kui kokkuvõttes ajapuuduse tõttu maksimumtulemus saavutamata jääb, olen endas pettunud. Iga asi tuleb omal ajal ja seda korrutan endale pidevalt. JT Conceptionile on kõige tähtsam soovida pikka iga ja kõrget lendu. Olen tänulik iga selle bändi koosviibitud hetke üle ja loodan väga, et neid seiku, mida meenutada, jagub ka järgmisse paarikümnesse aastasse veel rohkelt.