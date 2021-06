Arvustus. Jõu- ja ilunumbrid laiahaardeliselt bigbänd-projektilt

Pea poolteist aastat vaikust kontserttegevuses tundub uskumatuna, aga kui jätta võrguülekanded kõrvale, siis just nii pikaks ajaks paus elava muusika elus kujunes. Loomulikuna tunduvat vereringet artistide ja publiku vahel ei asenda aga siiski miski. Kodumaise jazz-funk koosluse JT Conceptioni ühiskava ambitsioonika eesti bigbändi New Wind Jazz Orchestraga sobis seetõttu igati Eesti jazziliidu 17. hooaja lõppkontserdiks ja ühtlasi avalöögiks suvehooaja muusikasündmustele.

Jazziskeene lemmikpaigaks kujunenud Telliskivi Vaba Lava oli lavavalikuna (ja hajutatust arvestades!) piisavalt suur paik mahutamaks rohkearvulist publikut. Veelgi paremaks pjedestaaliks oleks ehk olnud loomelinnakusse püstitatud välilava, mille ümbruses paralleelselt toimuva DJ-battle'i ja tänavaakrobaatide vigurshow publik saanuks vapustava elamuse keset siravat õhtupäikest ja jahedapoolset hiliskevadet.

Juba mullu sügisel toimuma pidanud massiivprojekt elas esitlusootuses läbi kindlasti nii mitmeidki frustratsioonimomente, aga seda rohkem paistis välja taastuleku rõõm ja taju sündmuse erakordsusest. Jazzi suurkõlade kohalikud tipud tundsid end laval pingevabalt, loobudes skeenele omasest tõsitsemisest ja süvataotluste kammitsaist. Pole palju öelda, et nii pingevaba emotsiooniga, ent range staatikaga lavaskeemi pole sedavõrd nauditavana varem kohanudki. Kui reeglid lubanuks, võinuks ka publik püstijalu ja vabas vibreerimises koosmängu nautida.

Suurkoosseise ja ambitsioonikaid loosungeid võib ikka teha, aga bassist Janno Trumbi kontseptsioon laiekraani mõõtu jazz-funk küttest ühendas originaalloomingu New Wind Jazz Orchestra puhkpilli-armee võimekusega uudseks ja traditsioonilist vormi eiravaks puhanguks, mille üksikosad koondusid tervikuks tugeva visiooni nimel. Emotsioonitihedad ja pidevalt suunda muutvad manöövrid avardasid jazzispektrit küll minevikuvorme austavasse, aga kaasaega kõnetavasse konteksti, ühendades filmilikku funk-gruuvi blues'ilike, kohati psühhedeelsete ja rockilikult raskete sammudega. Tugev loojutustamisoskus ja kompositsioonitaju pani lood pulbitsevalt elama, kinnitades JT Conceptioni võimekust mastaapse kõlapildi kehtestajana.

Mitmed kontserdil kõlanud palad jõuavad omal kujul ka tulevasele, järjekorras kolmandale JT Conceptioni plaadile, mille särast ka juba aimu anti. Jääb loota, et elava bigbändi vaim on talletumas ka nendesse ning et veelgi rohkem piire ületavaid üllatusi on tulekul. Mahvi selleks on küllaga.