Eesti jazzliit lõpetas oma 17. hooaja kontserdiga Vabal Laval

Tänavuse Eesti jazzliidu hooaja lõppkontserdil said laval kokku jazzfunk gruuvimasin JT Conception ja ambitsioonikas bigbänd New Wind Jazz Orchestra.

Kontserdil sai kõlama JT Conceptionile kirjutatud Janno Trumbi looming, sedapuhku bigbändile arranžeerituna. Esitusele tulid teosed, mis algselt loodud küll Janno bändile JT Conceptionile, kuid on tugevalt inspireeritud just bigbändi kõlavärvidest, mistõttu oli tegemist muusiku kauaaegse unistuse täitumisega.

Eesti jazzliidu tegevjuhi Elo-Liis Parmase sõnul on tänavune hooaeg olnud väljakutseterohke, kuid suvi tõotab tulla muusikaliselt külluslik.

"Lõpetada hooaeg, kus kontserte tuli kordades rohkem ära jätta kuivõrd lavale tuua, on eriliselt suur rõõm, et lõppakord sai sedavõrd võimas. Tegelikult on Eesti suve ees ootamas üks kontsertidest tulvil hooaeg, mil jazzmuusikat kuuleb igas Eestimaa paigas – Haapsalust Triigini ja Tallinnast Naissaareni," ütles ta.