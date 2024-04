Jazzkaar alustab tasuta kontsertide ja Rantala uudisteose ettekandega

"Juubelifestival on alati eriline ja pidulikum ning unustamatuid elamusi pakub ka 35. Jazzkaar. Avateose, Bianca Rantala "Moral Paradoxi" ainulaadses koosseisus musitseerivad Eesti ja Soome parimad muusikud," ütles Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.



Jazzkaar algas 21. aprilli hommikul JAIK-is Jazzercise rühmatreeninguga, kus kell 10 sai treener Enn Meiesaarega live-muusika saatel kehad pikaks päevaks ette valmistada. Kell 11 ootavad Põhja Konna rõdul funkmuusikaga Marta Lotta Kukk & Analoog.

Tiina Adamson & Eesti Ukuleleorkester demonstreerivad kell 12 Fotografiskas, kuidas luua väikeste instrumentidega suuri maailmu. Kell 13 kutsub ansambli Dagö kitarrist, helilooja ning arranžeerija Peeter Rebane jazzisõpru Velvetisse, kus saab kuulata mõnusat soolokava "ISE". Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika õpilased alustavad kell 13.30 Telliskivi õuealal, kus saab nautida MUBA Bigband'i kontserti.



Kell 14 esinevad Vaal Galeriis Allan Kaljaste saksofonil ja Lota-Loviisa Rohtla kontrabassil ning Viru Keskuses astub samal ajal lavale Reti Niimann trio. Velvetis vallutab kell 15 kosmilise omaloominguga lava noor näitleja ja laulukirjutaja Mihkel Kuusk. Tasuta kontsertide päeva muusikalisele programmile paneb punkti Tidi&bande kell 16 Fotografiskas.



Lisaks kontsertidele on avatud Jazzkaare plaaditurg, toimub Telliskivi Loomelinnaku tuur, riimitamise töötuba räppar sämiga ning Edasi.org vestlusring Kristjan Järvi, Kadri Voorandi, Kristjan Pordi ja moderaator Brent Perega.



Festivali Jazzkaar 2024 avakontserdil "Moral Paradox" tuleb esitusele noore helilooja ja laulja Bianca Rantala uudisteos, mis kirjutatud spetsiaalselt tänavuse festivali jaoks. Laval on koos autoriga Jukka Eskola, Valter Soosalu, orkester, vokaalansambel ja jazzbänd.

Läbiv mõte nii teose tekstis kui muusikas on Rantala sõnul andestus ja selle paradoksaalsus.

"Dilemmad pole kunagi olnud nii aktuaalsed kui praegu, mil maailmas jätkuvad sõjad ja samal ajal toimub plahvatuslik AI areng," mõtiskles Rantala oma teose teemade üle. "Tihtipeale selgub moraalsete valikute tulemus alles aastaid hiljem, nagu mõjutavad ju varasemate sõdade traumad meie elusid siiani igapäevaselt – meie vanemate valikuid, meie otsuseid, meie hirme. Loodan, et see muusikaline kogemus nihutab kuulajate arusaamu valest ja õigest."



Jazzkaare põhiprogrammis on üle 50 kontserdi ja mitmeid tegevusi ka väljaspool kontserdisaale, stuudiokontserdid, tuurid, tasuta kontsertide päev ja linnaruumiprojekt neljas linnas üle Eesti, kokku ligi 150 muusikalist ettevõtmist.

Jazzipeol esinevad artistid 14 riigist, festivali kontserdid jõuavad lisaks Tallinnale ka Tartu, Pärnu ja Türi publikuni.

35. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 21.–28. aprillini 2024 üle Eesti.