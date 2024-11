Rootsi vokaalansambel The Real Group annab Eestis neli kontserti

The Real Group on maailma kontserdilavadel esinenud ligi nelikümmend aastat. Arvukatest koosseisuvahetustest hoolimata on Eestiski korduvalt üles astunud Rootsi vokaalgrupp säilitanud oma kõla ja näo. Ansambel ammutab loominguks inspiratsiooni džässist, popist ja Põhja-Euroopa koorimuusika traditsioonidest.

Ansambli tegevus sai alguse 1984. aastal ning esialgu kuulus sinna viis Stockholmi Kuningliku Muusikaakadeemia õpilast. Ansambli kõlapilti kujundasid džässi-, popmuusika- ja folgirütmid ning kiiresti sai koosseis armastatud esinejaks ka Rootsi piiridest kaugemal. Viimastel aastakümnetel on The Real Group keskendunud kontserditegevusele välismaal ning esinemiskalender on tihe.

Ansambli repertuaar on rikkalik. Nende tuntumate lugude hulka kuuluvad teiste hulgas "It Becomes Her", "I Don't Mean a Thing", "Blackbird" ja "Words". Aastakümnete jooksul on koosseis astunud üles ka mitmete kuulsustega, muuhulgas on nad esitanud koos ansamblist ABBA tuttava Anni-Frid Lyngstadiga igihaljast hitti "Dancing Queen".

Eesti publik saab The Real Groupi kontserdist osa neljapäeval kell 19 Jõhvi kontserdimajas, reedel kell 19 Pärnu kontserdimajas, laupäeval kell 19 Tallinnas Estonia kontserdisaalis ja pühapäeval kell 16 Tartus Vanemuise kontserdimajas.