Soomest pärit vokaalansambel Semmarit alustab Tartus kontserdituuri

18 mehest koosnev muusikakollektiiv Semmarit ei ole lauljate sõnul koor, bänd ega show-grupp, vaid kõik see kokku. Samamoodi on ka muusika, mida nad esitavad, väga mitmekülgne. Rohkem kõlab aga rokk- ja popmuusikat.

"Meie esinemine pole kunagi ainult laulmine. Seal on valgust, tossu, draamat, komöödiat ja koreograafiat. Seal on tantsimist ja mõnikord ka instrumente," sõnas laulja Turkka Saarikoski.

Kontserttuuri korraldaja, muusik Liis Lutsoja sõnas, et teist sellesarnast kollektiivi pole tema kohanud, kuigi on muusika sees üles kasvanud. "Neil on väga mitmekülgne helilooming, äge kõla, lahe lava-show ja tore huumor. Väga meeleolukas ja eriline koosseis," leiab ta.

Semmarit ja Lutsoja astuvad kontsertidel ka koos lavale. Muusikute tutvus sai alguse siis, kui Lutsoja oli 13-aastane ja muusikakollektiivi suureks fänniks sai.

"Me teame teda (Liis Lutsoja - toim) juba pikalt. Kui ta sai professionaalseks muusikuks, sattusime me taas kokku. Me teame ka Liisi isa ja nende tutvuste kaudu me hakkasime seda planeerima ja leidsime, et oleks tore koos Eestis esineda," rääkis Semmarite laulja Tuomas Jauhiainen.