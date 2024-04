Estonian Voices: ühise prooviaja leidmine on korralik peavalu

Rasmus Erismaa tõdes, et Estonian Voices on Eestis nii publiku kui ka fännide poolt väga hästi hoitud. "Vaadates seda kultuuri hulka, mida siin väikeses Eestis pakutakse, oleme õudselt tänulikud nendele inimestele, kes käivad," rõõmustas ta.

Kõige keerulisem on kuueliikmelisel ansamblil ühised prooviaegu leida, nentisid Erismaa ja sopran Mirjam Dede. "See on räige peavalu," nentis Erismaa. "See on hirmus jah," nõustus Dede. "Meil läheb sellele vabalt terve prooviaeg ära. Teinekord otsime umbes tund aega kuupäeva ja kui see kuupäev läheneb, siis avastame, et kellelegi on sinna midagi kukkunud ja me ei saa proovi teha," selgitas ta.

Selleks, et vokaalansambel korralikult kokku kõlaks, on Dede sõnul pikk tee maha käidud. "Me oleme oma hääles väga palju vastutulekuid teinud ja õppinud oma häält tundma. Me peame igas laulus ja igas taktis kellegi teise järgi oma häält kohandama, et see kõlaks selles laulu sedamoodi, teises laulus teistmoodi," täpsustas ta.

Rasmus Erismaa ja Mirjam Dede Autor/allikas: Kirke Ert/ERR

Erismaa selgitas, et enamasti häälestavad ülejäänud viis liiget end just Mirjam Dede tämbri järgi. "Tal on nii ilus tämber, selline mõnus, pehme ja sametine. Seda on hea kuulata ja selle järgi on hea häälestuda," kiitis ta.

Dede täpsustas, et tema hääle järgi häälestumisel on ka väga praktiline põhjus. "Kui meiega käis tööd tegemas Britt Quentin Ameerikast, see oli kohe meie esimesel tegutsemisaastal, siis tema ütles, et minu häälesagedused on teistele väga hästi kuulda," selgitas ta.

Kuigi ansambel teeb kokkukõlamise nimel väga palju tööd, ei tähenda, et kõik alati sajaprotsendiliselt õnnestub. Küll aga märkis Erismaa, et kuna tänaseks töötavad nad nii väikeste detailide kallal, siis kuulajani eksimused ei jõua. "Meie jaoks on need väikesed detailid, mis otseselt üksiku detailina publikuna ei kandu, ülitähtsad, aga kogu tervikpilt, mis üksikutest detailidest kokku saab, see jõuab inimesteni seal saalis."

Sel reedel näeb ilmavalgust Estonian Voicesi uus album "Kallimale". Kadri Voorand on uue albumi iseloomustamiseks öelnud, et need on südamelaulud. "See tähendab täpselt seda, mida keegi selle all mõelda tahab," usub Dede, kelle hinnangul võib uut albumit kuulates mõelda ükskõik kellele, kes sulle parasjagu kallis on. "See kallim võib olla sinu ema, isa, laps, koer, sina ise," loetles ta. "Need lood on võib-olla täna minu jaoks ühe suunitlusega kellegi suunas, aga homme on võib-olla minu elus mingi muudatus ja see lugu kõneleb juba teistmoodi, aga alati südamest. See on minu meelest põhitoon nendel lugudel," kirjeldas ta.