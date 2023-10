Rasmus Erismaa ja Mikk Dede: füüsiline formaat annab teistsuguse elamuse

Latvian Voices'iga on Erismaa ja Dede sõnul ka varem lavalaudu jagatud, kui aastaid tagasi esineti koos Lätis ühe energiafirma erapeol ja lauldi üheskoos "Puhu tuult". "Nii põhjalikult ettevalmistatuna pole me varem laulnud koos," selgitas Dede pühapäevase kontserdi erilisust. Enamjaolt esitatakse omi kavu küll eraldi, kuid koos esitatakse näiteks pala Estonian Voices'i uuelt singlilt.

Eesti ja Läti ansamblid erinevad koosseisude poolest märgatavalt – kui Estonian Voices'is on nais- ja meeshääled jaotunud võrdselt, siis Läti ansamblis laulab kuue naise kõrval üks mees. "Mees annab kindlama vundamendi alla," märkis Dede. "Meie naised laulavad suurepäraselt, aga ma arvan, et ilma meieta poleks nad pooltki nii head kui me kokku oleme koos meeste ja naistega," muigas Erismaa.

"See on tähtis ja oluline, et me anname üksteisele ruumi tegeleda muude asjadega ka," kommenteeris Erismaa seda, kuidas ansamblisiseselt on suudetud läbi aastate häid suhteid hoida. Ta lisas, et üksteisega arvestatakse ning ei saada pahaseks, kui kellelgi on teatud kuupäeval juba teine esinemine ees. "Kui on mingid tähtsad projektid tulemas, siis me kõik arvestame sellega ja üritame selleks perioodiks muid asju vähendada," märkis ta.

Suurematest projektidest on Estonian Voices'il peale ühiskontserti lätlastega plaanis üle nelja aasta teha ka jõulutuur ning lähiajal anda välja uus plaat. "Me oleme seda plaati planeerinud mitu aastat ja mingi osa materjalist on salvestatud," ütles Erismaa. Dede lisas, et mõned lood on juba neli aastat tagasi salvestatud. Plaat peaks eeldatavasti ilmuma tuleval kevadel.

Erismaa sõnul peaks valmiv plaat andma ülevaate sellest, millega viimaste aastate jooksul hakkama on saadud. "See, mis järjekorras need lood sinna plaadile lähevad on väga oluline. See on kunstiline tervik," märkis Dede.

Kui rahva seas on üldiselt saanud kombeks muusikat kuulata digiplatvormidelt, siis välismaal käies, küsivad Erismaa sõnul päris paljud endiselt füüsilist plaati. Ta tõi välja, et publikuga suhtlemise lähedus on sel puhul samuti teistsugune. "Sa mitte lihtsalt ei ütle, et kuulake meid Spotify's, vaid alati pärast kontserti me saame kokku, suhtleme publikuga. Vahetu suhtlus on boonus selle juures," rääkis ta.

Dede lisas, et see tunne, mille füüsilisest formaadist saab, on samuti väga oluline. "Kui sa võtad selle CD, lähed koju, siis sa tõenäoliselt pühendad ka mingi aja – ma hakkan seda plaati nüüd kuulama – siis sa saad ka teistsuguse elamuse, mitte lihtsalt muuseas ei käi see muusika sul kõrvas," arvas Erismaa.