Estonian Voices paneb kava paika napilt enne kontserti: vaatame õunte pealt, mis tunne on

Erismaa liitus ansambliga, kuhu kuuluvad ka Mirjam Dede, Kadri Voorand, Maria Väli, Aare Külama ja Mikk Dede, 2015. aastal. "Aeg lendab nii ruttu, see on vahepeal täitsa hämmastav," nentis muusik.

Ansambli aktiivsesse repertuaari kuulub umbes 30–40 lugu. "Me läheneme igale kontserdile individuaalselt," selgitas Erismaa, kuidas toimub valik, mis kontserdil esitamisele tuleb. "Lähme heliproovi ja vaatame õunte pealt, mis tunne on, ja neid laulame," märkis ta.

"Me võtame endale vabaduse otsustada kava umbes kümme minutit enne lavale minekut," lisas Dede. "Me tõesti vaatame, mis need õunad ütlevad, mis saal on, mis värvi need seinad on."

Möödunud nädalal andis Estonian Voices välja singli "Veere, veere, päevakene". Erismaa selgitas, et loo sünnilugu läheb tagasi aastasse 2022, mil Estonian Voices esines Sander Möldri, Jonas Kaarnametsa ning keelpillikvartetiga Fourest Dubais toimunud EXPO-l.

"See jäi nii hinge, see teos, ja me proovisime sedasi, et laulame ilma kaasansamblita. See tundus meile jube äge ja otsustasime, et miks mitte see ära salvestada ja publikule tuua," rääkis Erismaa.

Selleks, et lauljate kõige olulisem instrument ehk hääl terve püsiks, on muusikute sõnul vaja puhata. "Kui unerütm on paigas, siis pill on vormis," rõhutasid nad.

Erinevates müütidest rääkides kinnitasid lauljad, et mürarikkas keskkonnas viibimine mõjutab küll nende häält. "Sa tõstad automaatselt enda pingutustaset," selgitas Erismaa.

"Sinu häälepaelad mängivad selle vibratsiooniga nii palju kaasa. Isegi kui sa oled näiteks kontserdil ja seal kasutab keegi lava peal oma häält valesti, siis sinu pill reageerib sellele ja läheb vahel pingesse," lisas Dede. "Mõnel tundlikumal inimesel elab kõri seda, mida see laulja teeb, nii läbi, et ta võib ruumist vigastusega lahkuda."