Sügisjazzi avakontsert on pühendatud Anne Ermi 80. sünnipäevale

Jazzkaare süda ja hing Anne Erm tähistab sel sügisel ümmargust tähtpäeva ning kutsub sel puhul džässisõpru rõõmustama Eesti armastatuima vokaalansambli Estonian Voices'i. "Uudislooming meie džässitippudelt on ootamas muusikasõpru. Ise ootan väga ka erilise Prantsuse trio esinemist koos meie pianisti Kirke Karjaga ja vokaalansamblit Estonian Voices, kelle sünni juures oli mul võimalik olla. Minul, Ara Yaralyanil ja Lembit Saarsalul on ka ümmargused sünnipäevad, kuhu ootame kõiki džässifänne," sõnab juubilar Anne Erm. "Sügis on lõikuse aeg ja pole siis ime, et Sügisjazzil saab kuulda kolme uut albumit," lisab ta.

Nimelt kuuleb festivalil oma 50. sünnipäeva tähistava kontrabassimängija Ara Yaralyani debüütalbumit "Alone and Together", mis on kahasse salvestatud Soome sõprade Kari Ikoneni, Markku Ounaskari ja Mia Simanaineniga. Lisaks tõotab põnevat kuulamist lauljatari, produtsendi ja bändiliidri Sofia Rubina kuuenda albumi "I Am Soul" esitluskontsert, kus omavahel segunevad džässi, souli, gospeli ja popi elemendid.

Trio S.A.M. ehk Lembit Saarsalu, Ain Agan ja Andre Maaker andsid oma esimese kontserdi Jazzkaare Jõulujazzil aastal 2012. Nüüd, kümmekond aastat hiljem, tähistatakse kontserdiga Lembit Saarsalu 75. sünnipäeva ning esitatakse muusikat trio värskelt albumilt "Ballaadid".

Veel astuvad üles Kirke Karja oma soolokavaga, milles saksa 20. sajandi helilooja Paul Hindemithi looming põimub Kirke improvisatsioonidega ning prantsuse moodsa džässi trio La Litanie des Cimes, kelle muusikat on kirjeldatud kui maailma lõpust kõneleva katastroofifilmi heliriba, mida kuulatakse kõrgete puude otsast.

Sügisjazz 2023 toimub 12. septembrist 25. oktoobrini.