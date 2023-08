Jõulujazzi peaesineja on Gregory Porter

"Gregory Porter esines esmakordselt Eestis 10 aastat tagasi Merepaviljonis ning kontserdi väljakuulutamise hetkel oli ta tõusev täht. Porteri soe sametine bariton, südamlik suhtlemine publikuga ja laulude meeldejäävad meloodiad tegid temast albumiga "Liquid Spirit" festivaliks Jazzkaar 2013 juba Grammy võitja," sõnas Anne Erm ja lisas, et teistkordselt külastas laulja Eestist aastal 2015, tuues täismaja Nordea Kontserdimajja. "Eesti publik on Gregory Porterit palunud korduvalt tagasi tuua ja meil on suur rõõm, et saame Jõulujazzi kontserdiga täita nii meie muusikasõprade kui ka Jazzkaare meeskonna unistuse." a

Albumitega "Liquid Spirit" ja "Take Me to the Alley" kaks Grammyt võitnud Gregory Porterit on mõjutanud blues, gospel, soul- ja jazzmuusika ning teda on inspireerinud erinevate ajastute lauljad nagu Nat King Cole, Joe Williams, Donny Hathaway jt.

Festival Jõulujazz toimub 29. novembrist kuni 15. detsembrini. Kogu festivali programm kuulutatakse välja oktoobri alguses.