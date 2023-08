Anne Erm: Eesti räpparite üle võib uhkust tunda

Michael Jackson "They Don't Care About Us"

Jacksoniga meenus Ermile tema 1997. aasta kontsert Tallinna lauluväljakul. Popikuninga suur mõju artistidele, tema energia, elekter ja tantsustiil on märksõnad, mis esile kerkisid. "Motiivike on kui lastelaulukene," ümises Erm tagantjärele lauluviisi. Omas ajas ja teatavale publikule sobib tema sõnul lugu hästi.

Sofia Rubina-Hunter "Great Life"

Teisena kõlas Sofia Rubina-Hunteri avaldamata loo "Great Life" esiettekanne. Ermile meeldib kõige enam kuulata Rubina-Hunteri esituses soul'ilikku muusikat ja džässiklassikat. Teda on alati vaimustanud artisti mahlane ja võimas keskmine hääleregister, mis mõjub nagu küps sügisene vili. Kõlanud loos tõi Erm välja aga Sofia Rubina heledama hääletooni ja lapselikuma poole. Erm usub, et Rubina-Hunteri peagiilmuv plaat "I Am Soul" on üks kõrgem etapp tema loomingulisel teel.

Nublu "Heikki???"

"Meie räpparite üle võib uhkust tunda," kiitis Erm ja meenutas kuidas 90ndate alguses oli Eestis räppmuusikute põud. Ta märkis ära Nublu lugude puhul nende vaimukad tekstid. Tantsuline "Heikki???" läheb juubilari hinnangul kindlasti lastele peale.

Amy Winehouse "Back to Black"

Erm meenutas, kuidas 1990ndate aastate keskpaiku soovis ta Briti lauljat ka Jazzkaarele esinema kutsuda, kuid kahjuks see ei õnnestunud. Lugu kõlab tema jaoks kui puhas klassika. Erm tõi välja, et ta igatseb džässiklassika võtmes lugusid, kus oleks rohkem improvisatsiooni ja vähem tümpsu.

Estonian Voices "Veere, veere, päevakene"

"Lihtsalt geniaalne!" kiitis Erm rahulolevalt. "See lihtne ostinaatne motiiv, mis lainetab edasi-tagasi ja vahepeal võib kasvada jumal teab kui võimsaks," kujutles ta lugu ette laulupeol kõlamas.

Deee-Lite "Groove Is in the Heart"

Parajalt humoorikas ja vaheldusrikas lugu võiks Jazzkaare eestvedaja sõnul oma rulliva rütmi ja ladinaameerikaliku päikselisusega vabalt tema sünnipäevapeol kõlada.

Gregory Porter "Concorde"

Gregory Porterist on saanud Ermi sõnul üks Eesti publiku lemmikuid, mistõttu esineb Ameerika laulja-helilooja see aasta juba kolmandat korda Jazzkaarel.