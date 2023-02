Anne Erm: Jazzkaare algus oli raske, aga praegu on palju rõõmu

Erm ütles, et ehkki ta on elus tegelenud ka heliloominguga, töötanud raadios ja kirjutanud muusikateemalisi artikleid, on tema elutöö siiski seotud Jazzkaarega.

"Algus oli raske, aga praegu on ikkagi rõõm, sest et mul on nii head abilised ja on kerge töötada. Paljud asjad pakuvad rõõmu – eriti kordaläinud kontserdid ja see, et noored Eesti muusikud on nii kõrgel tasemel," rääkis ta ning tõi välja, et Jazzkaarelt on tuule tiibadesse saanud näiteks Kadri Voorand, Erki Pärnoja ja Maria Faust. "Selles liinis tahame jätkata," sõnas ta.

Riikliku aastapreemia pälvis ka teine Jazzkaare esitatud kandidaat – muusik Maria Faust. Ermi sõnul on Faust Jazzkaarega seotud olnud ligi 20 aastat. "Maria on niivõrd arenenud ja niiivõrd eesmärgipärane," kiitis ta.