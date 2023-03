Suve hakul toimub Tallinnas esimest korda laste džässifestival Kräsh

Rütmimuusikast inspireeritud Tallinna laste džässifestival Kräsh kostitab osalejaid õpitubade, kohtumiste, vestlusringide ning kontsertidega.

Festivalile on oodatud osalema noored muusikahuvilised erinevatest vanusegruppidest. Kräshi peakorraldaja Maris Aljaste sõnas, et festivalile on teretulnud nii need lapsed ja noored, kes on juba muusikaarmastuse leidnud, kui ka need, kes alles soovivad muusikaga lähemalt tuttavaks saada.

Festival toimub Jazzkaare ja UNESCO muusikalinna Tallinna eestvedamisel. 30-aastase ajalooga Jazzkaare jaoks on tegu ühe ammuse unistuse täitumisega.

"Oleme üle 30 aasta toonud Eesti kuulajateni džässmuusika tippartiste üle kogu maailma ning toetanud Eesti džässmuusikute arengut. Kuid selleks, et uued noored talendid saaksid võrsuda, tahame neile luua soodsa ja inspireeriva keskkonna, viies nad kokku oma ala tippude ja omavanuste mõttekaaslastega," rääkis Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Festivali kogu programm kuulutatakse välja mai alguses.