Jazzkaar avalikustas festivali põhiprogrammi

"Mastaapsus, meisterlikkus ja muusikaliste mõtete avardumine on tänavuse festivali märksõnad. Kohal on hetke aktuaalsemad jazzitipud nagu Ben Wendel, The Baylor Project, Steve Coleman ja Linda Fredriksson," sõnas festivali kunstiline juht Anne Erm ja lisas, et neile on tihedalt kannule astumas Euroopa jazzilavasid vallutav Kirke Karja oma eriprojektiga Karja/Renard/Wandinger goes XL.

Erm tõi ka välja, et ootab ise põnevusega Eesti muusikute loodud suurteost "Kitarriookean". "Samuti Erki Pärnoja südamliku "Saja loo" uut esitust VHK keelpilliorkestriga Rasmus Puuri juhatusel ja Rahel Taltsi kompositsioone 14-liikmelisele ansamblile. On uhke tunne, et üha rohkem tõuseb esile Eesti jazzi isikupärane käekiri."

Välisartistidest astuvad festivalil üles saksofonist ja helilooja Ben Wendel Ameerikast, USA uue laine jazz'i ansambel Steve Coleman and Five Elements, Portugali fado-laulja Sara Correia, Ameerika-Hollandi ansambel Michelle David & The True-tones, Briti pianisti Taz Modi, Gambia–Taani duo Dawda Jobarteh ja Stefan Pasborg, Kuuba pianist, helilooja, löökpillimängija ja laulja Jorge Luis Pacheco, Ukraina elektroonika-trompeti duo Koloah & Dennis Adu ja USA bassist ja laulja-laulukirjutaja Chris Morrissey.

Jazzkaar 2023 avakontsert on austusavaldus kitarrile, kus tuleb viiel kitarril esitusele heliloojate Laur Joametsa, Andre Maakeri ning Peeter Vähi ühisteos "Kitarriookean". Sel kevadel möödub ka 100 aastat Eesti muusika suurkuju Valter Ojakääru sünnist, omapoolse kummarduse teevad talle muusikud Marianne Leibur, Anett Tamm ja Ewert Sundja ning ansambel Marti Tärni juhtimisel. Festivali lõppkontserdil tuleb esitusele hinnatud muusiku ja helilooja Erki Pärnoja suurteos "Saja lugu", mis tähistab viie aasta möödumist teose esimesest ja seni ainsast ettekandest Noblessneri sadamalinnakus.

Räpparid Reket, Villemdrillem ja Nublu toovad koos Raivo Tafenauga lavale eriprojekti "RAP'N'JAZZ", mis koondab endas kõigi kolme artisti tuntumaid lugusid, mis kõlavad sel õhtul live-bändiga ning jazz'ilikes seadetes. Aasta jazzmuusik 2022 laureaat Kirke Karja astub oma trioga Karja/Renard/Wandinger Jazzkaare lavale laiendatud koosseisus.

Oma uusi albumeid esitlevad armastatud muusikud Liisi Koikson ja Joel Remmel, Rahel Talts Ensemble ning Šveitsis elav Eesti lauljanna Ingrid Lukas. Varem on festivali esinajatena kinnitatud Mike Stern Band ja The Baylor Project.

Muusikafestival Jazzkaar toimub 23. kuni 30. aprillini üle Eesti, lisaks Tallinnale toimuvad kontserdid ka Tartus, Pärnus, Viljandis, Kuressaares ja Haapsalus