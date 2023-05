Klassikaraadio lähetas Euroraadio džässorkestrisse klahvpillimängija Rahel Taltsi

Euroraadio džässorkester (Euroradio Jazz Orchestra) on Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) suurim ja mahukaim džässiprojekt, mis pannakse kokku alla 30-aastastest muusikutest.

Sel aastal juhendab orkestrit Leedu helilooja ja tromboonimängija Jievaras Jasinskis ja orkestriga astuvad üles 18 muusikut 15 erinevalt maalt. Lisaks Eestile on orkestris esindatud Rootsi, Ukraina, Suurbritannia, Luksemburg, Leedu, Saksamaa, Norra, Austria, Prantsusmaa, Läti, Sloveenia, Tšehhi, Soome, Horvaatia ja Eesti.

Klassikaraadio on Eestit esindama lähetanud Rahel Taltsi, kes mängib orkestris klaverit ja süntesaatorit. Rahel Talts on lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ning õppinud Taanis džässklaverit ja kompositsiooni. Ta kirjutab ja arranžeerib muusikat oma 14-liikmelisele bändile, mis esines hiljuti ka festivalil Jazzkaar. Oma rahvusvahelise kvartetiga on ta hiljuti välja andnud debüütalbumi "Greener Grass".

Euroraadio džässorkester annab Leedus kaks kontserti – 26. mail Kaunase Filharmoonia saalis ja 27. mail Vilniuse noorsooteatris, festivalil "Vilnius Mama Jazz". Vilniuse kontserdi salvestab Leedu Raadio ja see jõuab lähiajal eetrisse ka Klassikaraadios.

Kontsertidel tuleb esmaettekandele spetsiaalselt orkestri jaoks kirjutatud uudisteos "P(i)e(a)ce of Vilnius", mille loomisel on Jievaras Jasinskis inspiratsiooni saanud Vilniuse 700. sünnipäevast. Tegemist on umbes 50 minutit kestva süidiga, mille üks läbivaid motiive põhineb numbrikombinatsioonil 1323.

Euroraadio džässiorkestri traditsioon ulatub 1965. aastasse. Esimese eestlasena osales EBU džässorkestris Raivo Tafenau 1994. aastal. Eestit on orkestris esindanud varem Kadri Voorand, Joel Remmel, Aleksander Paal, Allan Järve, Holger Marjamaa, Heikko Remmel, Allan Kaljaste, Peedu Kass ja mitmed teised.