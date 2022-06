Raadio Tallinna kuu plaat. Edasiviiva mõtte jõuga Rahel Taltsi debüüt

Juba mõned aastad tagasi Otsa kooli klaveri erialalt lennukalt Taani, Odense Syddansk Musikkonservatoriumisse maandunud Rahel Talts jätkab seal täna jazz-klaveri ja -kompositsiooni magistrantuuris. Samal ajal pakub ta meile esimese karantiinilaine lõpuks vormistatud loomingut, astudes publiku ette muljet avaldava debüüdiga "Power Of Thought".

See koosneb täidlase kõlapildiga, 14-liikmelisele koosseisule kirjutatud instrumentaalmuusikast. Laenates ainest tema enda lugude nimistust, on debüüti iseloomustavad omadused päikeselisus ja edasiliikumine ("Forward Motion"). Lendleva kergusega põimitakse kokku nakatavat rütmitukset, meeldejäävaid meloodiaid, mis on sageli vokaliisiga dubleeritud, ning kihiti kasvavaid seadeid.

Jazz'i ja crossover'i seguses tervikus tõuseb esile pea kümne minuti pikkune "Spring In Quarantine", mille alguses nõtkelt kulgeva sammu katkestab tumedamates värvingutes ajastu segaseid meeleolusid kujutav improvisatsiooniline osa, et siis pärast heitlikes tõmbetuultes kõikumist oma kulg uuesti üles leida. Albumi läbiv joon ongi alati peale jääv positiivne toon ja kui kauamängiv konstateerib, et mõttel on jõud, siis siin on see mõte läbinisti edasiviiv.