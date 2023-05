Laste džässifestival Kräsh avalikustas põhiprogrammi

Jazzkaare produtsent Eva Saar sõnas, et lastele mõeldud džässifestival on olnud üks Jazzkaare pikaajalisi unistusi tänu millele on võimalik lapsi ja noori muusikale lähemale tuua.

Saare sõnul on festivali programm kokku pandud laste huvidest lähtuvalt. Kahepäevase festivali peaesinejateks on Eestit Eurovisioonil esindav Alika, Kadri Voorand koos löökpillimängija Silver Sepaga, Tanja Mihhailova & Band ning Villemdrillem koos Karl Killinguga. Pere kõige pisematele on mõeldud aga Lolala kontsertetendus.

Noorsooteatri black box'is annab kontserdi 11 lastest ja noortest koosnevat koosseisu. Publiku ette astuvad MUBA bigband ja solistid, Drive It Up kitarrikooli ansambel Crash, folkansambel Uurikad, Meero Muusiku vokaalansambel Indigo, Gustav Adolfi gümnaasiumi muusikakooli rütmimuusika ansamblid, Arsise kellade kooli noorteansambel, Saue muusikakooli ansambel, laulustuudio Laulumarjad lauljad ning Muusikalikooli noored.

Lisaks saab kuulata Kräshi muusikalaagrite raames loodud ansambleid, mida juhendavad rahvusvahelise kogemusega laulja, helilooja ja saksofonist Pille Rite Rei ning trummar Ahto Abner.

Lisaks pakub programm tegevusi töötubade ning muusikutega kohtumiste näol. "Kohtumine muusikuga" on vestlusformaat, kus lapsed ja noored saavad kuulda artisti muusikuks olemise rõõmudest ja muredest, inspiratsioonist ja tööfilosoofiast. Mõtteid saab vahetada nii Ingeri kui ka Eesti Noorsooteatri näitlejatega.

Avatud töötoad kombivad aga loovmõtlemise piire. Nii saab võtta osa Aafrika trummide või Fred Rõigase beatbox-i töötoast, meisterdada teatrilava makette, osaleda Vivita loomeinkubaatori interaktiivse projektsiooni installatsioonis ning joonistada oma muusikapala.