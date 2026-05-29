Laste džässifestival Kräsh kuulutas välja esimese omaloomingukonkursi võitjad

Tallinna laste jazzifestival Kräsh 2025
Tallinna laste jazzifestival Kräsh 2025 Autor/allikas: Rene Jakobson
Tallinna laste džässifestival Kräsh kuulutas tänavu esmakordselt välja 8–15-aastastele lastele ja noortele suunatud omaloomingukonkursi, konkursile laekus kokku 19 omanäolist tööd, mida hinnati kahes vanusegrupis.

8–12-aastaste vanusegrupi võitjaks valiti Friida Dede looga "Ma olen hea". Eripreemiad pälvisid Aron Saul looga "Kevad" ning Birgithe Mia Vanem ja Miia Marii Krupp looga "Banana Song".

13–15-aastaste vanusegrupi võitjaks osutus Albert Reinman looga "Baar". Eripreemiad said Mattias Eru looga "Veel õnne unenäos" ning Itan Guralnik looga "BYE".

 "Konkursile laekus väga eriilmelist muusikat, alates džässist kuni elektroonilise tantsumuusikani. Teadsin, et noored on andekad ja tulevad konkursile ägedate ideedega, aga seda, kui ägedad need tegelikult on, ei osanud ma isegi ette kujutada!" ütles Kräshi projektijuht Maris Aljaste. "Eriti rõõmustab mind see, et juba nii noores eas võib avalduda tugev laulukirjutajaanne."

Konkursitöid hindas žürii koosseisus Hanna-Liina Võsa, Janno Trump, Liisi Koikson, Pille-Rite Rei, Siim Aimla, Ivi Rausi-Haavasalu, Erki Pärnoja ja Franck Reisner.

Tallinna laste džässiifestival Kräsh toimub 31. maist kuni 1. juunini Proto avastustehases.

Toimetaja: Kaspar Viilup

