X!

Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

Muusika
Eesti muusikaettevõtlus auhinnad 2025
Eesti muusikaettevõtlus auhinnad 2025 Autor/allikas: Rauno Liivand
Muusika

4. märtsil kuulutatakse välja Eesti muusikaettevõtluse auhindade laureaadid. Nominentide hulka mahtusid ERR kultuuriportaal, Vikerraadio ja ERR-i ajakirjanikud Johanna Mängel ja Tõnu Karjatse.

Sel aastal jagatakse auhindu 28 kategoorias, lisaks eriauhinnad. Nominente on tänavu kokku 127.

Valdkondlikke žüriisid juhtisid Mariliis Mõttus (muusikaturundus ja -kommunikatsioon), Thea Zaitsev ja Taavi Paomets (artisti tugistruktuurid), Eva Saar ja Karl Sirelpuu (muusikasündmuse korraldus), Kerstin "Kessu" Raidma (disainilahendused) ja Ave Sophia Demelemester (valdkonnaülesed auhinnad).

Eesti muusikaettevõtluse auhinnad 2026 nominendid:

AASTA RAADIOJAAM

  • Ida Raadio
  • Legendaarne Raadio
  • Raadio Tallinn
  • Rock FM
  • Vikerraadio

AASTA MEEDIAKANAL

  • ajakiri Muusika
  • Areen (Eesti Ekspressi kultuuriosa)
  • Delfi
  • ERR kultuuriportaal
  • Kanal 2 "Telehommik"

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

  • Aleksander Algo
  • Johanna Mängel
  • Siim Nestor
  • Tuuli Põhjakas
  • Tõnu Karjatse

AASTA MUUSIKATURUNDUS- JA / VÕI -KOMMUNIKATSIOONITEGU

  • Arvo Pärt 90 teema-aasta Arvo Pärdi keskuse poolne kommunikatsioon
  • Beach Grind x SEB – muusikafestivali turvalisuse propageerimine
  • Night Tapes albumi "Portals//polarities'' väljaandmine ning kontsertide välisturundus
  • Olev Muska suvetuuri "Sõit Põhja" kommunikatsioon
  • Tommy Cash "Espresso Macchiato" turundustegevused Itaalias

AASTA MANAGER

  • Britt Randma
  • Esper Linnamägi
  • Greten Lehtmaa
  • Marili Jõgi
  • Markus Reinboom

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

  • Kurvad Uudised e-pood
  • Psühhoteek
  • Terminal Records & Bar
  • Viljandi Plaadimees

AASTA MUUSIKASÜNKRONISEERIMISE TEGU

  • Raul Ojamaa originaallooming Johnnie Walkeri #walkwithus kampaaniale
  • Raul Ojamaa originaallooming Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave"
  • Sander Mölderi ja Eero Muiste koostöös sündinud muusika Bajaj Auto reklaamile
  • Sten-Olle Moldau, Martin Laksbergi ja Simon Orlovski originaallugu "When You're Around" Norra draamaseriaali "Requiem for Selina"
  • Tiit Kikas Go3 teleseriaali "Keskea rõõmud" originaalmuusika

AASTA MUUSIKATOOTJA

  • Funk Embassy
  • Kurvad Uudised records
  • Money Tree
  • Sadu
  • Universal Music Estonia

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

  • Bert Prikenfeld
  • Boipepperoni
  • Frederik Küüts
  • Sander Sadam
  • Steven Ilves

AASTA LAULUKIRJUTAJA

  • Emili Jürgens
  • Frederik Küüts
  • Karl Killing
  • Markkus Pulk
  • Merili Käsper

AASTA MIKSIJA 

  • Bert Prikenfeld
  • José Diogo Neves
  • Martin Kikas
  • Otto-Karl Vendt
  • Vallo Kikas

AASTA SALVESTAJA

  • Frederik Küüts
  • José Diogo Neves
  • Markus Palo
  • Peeter Salmela
  • Sten-Olle Moldau

AASTA KONTSERDIPAIK

  • Arvo Pärdi keskus
  • Haapsalu kultuurikeskus
  • Paavli kultuuritehas
  • Põlva kultuurikeskus
  • Tallinna lauluväljak

AASTA MUUSIKASÜNDMUS 

  • XV Pärnu muusikafestival
  • Ewert and The Two Dragonsi viimane kontsert
  • Florian Wahl rahvusooperis Estonia
  • Hard Rock Laager
  • Station Narva
  • Tallinna laste jazz'i-festival Kräsh

AASTA MUUSIKASÜNDMUSTE KORRALDAJA

  • Damn.Loud Agency
  • Klaus & Videnski Productions
  • Live Nation Estonia
  • PS Music Agency
  • Shiftworks

AASTA MUUSIKASÜNDMUSE PRODUKTSIOONIJUHT

  • Karl Sirelpuu
  • Martin Raid
  • Siim Arusaar
  • Taavi Randoja

AASTA HELINDAJA

  • Hindrik Kipper
  • Kaarel Tamra
  • Kaur Kenk
  • Otto-Karl Vendt
  • Rainer Koik

AASTA VALGUSKUJUNDAJA

  • Meelis Lusmägi
  • Mihkel Viinalass
  • Priidu Adlas
  • Rene Jõhve
  • Ringo Muhhin

AASTA TEHNIKAPARTNER

  • Eventech
  • Radiustech
  • RGB Baltic
  • Sonorus
  • Strikken

AASTA TUGITEENUSTE PARTNER

  • Full of Junk Design
  • Krall Music
  • RS Productions
  • Sviby

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

  • Rainer Ild "Kaoss", disain Rainer Ild, Rasmus Randla
  • Roma Vjazemski "Handlebar", disainer Tasos Galinos
  • Skoone "Inimeste inimene", disainer Timo Tiivas
  • The Boondocks "Silver Buzz", sdisainer Villem Sarapuu, kaanefoto Nora Schmelter 
  • "Triibupasta "Õlleavaja", disainer Eric Kammiste, maalikunstnik Anu Jakobson, vinüülplaadi avaja erilahendus Kristjan Jakobson

AASTA DISAIN MUUSIKASÜNDMUSELE

  • XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma", kujunduse autor Marko Kekishev
  • Dreamscape, disainer Oliver Udeküll
  • Kikumu, disainer Allan Appelberg 
  • Timo Tiivase disainid
  • Võnge, disainer Tarmo Sikk

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

  • Eva Palm
  • Jalmar Vabarna
  • Henrik Ehte
  • Kristjan Jakobson, Margus Varusk
  • Roman Demtšenko

AASTA MUUSIKAETTEVÕTE

  • Kurvad Uudised Records
  • Live Nation Estonia
  • Paavli kultuurivabrik
  • PS Music Agency
  • Shiftworks

AASTA MUUSIKAEKSPORTIJA

  • Eesti Filharmoonia Kammerkoor
  • Faar Music
  • Greten Lehtmaa
  • Juliana Voloz
  • Marili Jõgi

AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE

  • Alexela
  • Coop
  • Jazz Pesulad
  • Nordic Hotel Forum

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:50

Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

17.02

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

17.02

Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

17.02

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

17.02

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

17.02

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

17.02

"Meie Erika" kogus avanädalavahetusel üle 13 000 külastuse

17.02

Arvustus. Cecilia pakub debüütalbumiga tasakaalu viinapudeli-tränale

17.02

Headreadi raamatuaasta blogi: Triin Soometsa "Jäälind"

17.02

Arvustus. Vaateväli avardus taas

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.02

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

16.02

Suri Oscari-võitja ja "Ristiisa" staar Robert Duvall

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

17.02

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

17.02

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

16.02

Selgusid Tuglase novelliauhinna nominendid

16.02

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16.02

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

17.02

Arvustus. Cecilia pakub debüütalbumiga tasakaalu viinapudeli-tränale

17.02

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo