Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

4. märtsil kuulutatakse välja Eesti muusikaettevõtluse auhindade laureaadid. Nominentide hulka mahtusid ERR kultuuriportaal, Vikerraadio ja ERR-i ajakirjanikud Johanna Mängel ja Tõnu Karjatse.

Sel aastal jagatakse auhindu 28 kategoorias, lisaks eriauhinnad. Nominente on tänavu kokku 127.

Valdkondlikke žüriisid juhtisid Mariliis Mõttus (muusikaturundus ja -kommunikatsioon), Thea Zaitsev ja Taavi Paomets (artisti tugistruktuurid), Eva Saar ja Karl Sirelpuu (muusikasündmuse korraldus), Kerstin "Kessu" Raidma (disainilahendused) ja Ave Sophia Demelemester (valdkonnaülesed auhinnad).

Eesti muusikaettevõtluse auhinnad 2026 nominendid:

AASTA RAADIOJAAM

Ida Raadio

Legendaarne Raadio

Raadio Tallinn

Rock FM

Vikerraadio

AASTA MEEDIAKANAL

ajakiri Muusika

Areen (Eesti Ekspressi kultuuriosa)

Delfi

ERR kultuuriportaal

Kanal 2 "Telehommik"

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

Aleksander Algo

Johanna Mängel

Siim Nestor

Tuuli Põhjakas

Tõnu Karjatse

AASTA MUUSIKATURUNDUS- JA / VÕI -KOMMUNIKATSIOONITEGU

Arvo Pärt 90 teema-aasta Arvo Pärdi keskuse poolne kommunikatsioon

Beach Grind x SEB – muusikafestivali turvalisuse propageerimine

Night Tapes albumi "Portals//polarities'' väljaandmine ning kontsertide välisturundus

Olev Muska suvetuuri "Sõit Põhja" kommunikatsioon

Tommy Cash "Espresso Macchiato" turundustegevused Itaalias

AASTA MANAGER

Britt Randma

Esper Linnamägi

Greten Lehtmaa

Marili Jõgi

Markus Reinboom

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

Kurvad Uudised e-pood

Psühhoteek

Terminal Records & Bar

Viljandi Plaadimees

AASTA MUUSIKASÜNKRONISEERIMISE TEGU

Raul Ojamaa originaallooming Johnnie Walkeri #walkwithus kampaaniale

Raul Ojamaa originaallooming Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave"

Sander Mölderi ja Eero Muiste koostöös sündinud muusika Bajaj Auto reklaamile

Sten-Olle Moldau, Martin Laksbergi ja Simon Orlovski originaallugu "When You're Around" Norra draamaseriaali "Requiem for Selina"

Tiit Kikas Go3 teleseriaali "Keskea rõõmud" originaalmuusika

AASTA MUUSIKATOOTJA

Funk Embassy

Kurvad Uudised records

Money Tree

Sadu

Universal Music Estonia

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

Bert Prikenfeld

Boipepperoni

Frederik Küüts

Sander Sadam

Steven Ilves

AASTA LAULUKIRJUTAJA

Emili Jürgens

Frederik Küüts

Karl Killing

Markkus Pulk

Merili Käsper

AASTA MIKSIJA

Bert Prikenfeld

José Diogo Neves

Martin Kikas

Otto-Karl Vendt

Vallo Kikas

AASTA SALVESTAJA

Frederik Küüts

José Diogo Neves

Markus Palo

Peeter Salmela

Sten-Olle Moldau

AASTA KONTSERDIPAIK

Arvo Pärdi keskus

Haapsalu kultuurikeskus

Paavli kultuuritehas

Põlva kultuurikeskus

Tallinna lauluväljak

AASTA MUUSIKASÜNDMUS

XV Pärnu muusikafestival

Ewert and The Two Dragonsi viimane kontsert

Florian Wahl rahvusooperis Estonia

Hard Rock Laager

Station Narva

Tallinna laste jazz'i-festival Kräsh

AASTA MUUSIKASÜNDMUSTE KORRALDAJA

Damn.Loud Agency

Klaus & Videnski Productions

Live Nation Estonia

PS Music Agency

Shiftworks

AASTA MUUSIKASÜNDMUSE PRODUKTSIOONIJUHT

Karl Sirelpuu

Martin Raid

Siim Arusaar

Taavi Randoja

AASTA HELINDAJA

Hindrik Kipper

Kaarel Tamra

Kaur Kenk

Otto-Karl Vendt

Rainer Koik

AASTA VALGUSKUJUNDAJA

Meelis Lusmägi

Mihkel Viinalass

Priidu Adlas

Rene Jõhve

Ringo Muhhin

AASTA TEHNIKAPARTNER

Eventech

Radiustech

RGB Baltic

Sonorus

Strikken

AASTA TUGITEENUSTE PARTNER

Full of Junk Design

Krall Music

RS Productions

Sviby

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

Rainer Ild "Kaoss", disain Rainer Ild, Rasmus Randla

Roma Vjazemski "Handlebar", disainer Tasos Galinos

Skoone "Inimeste inimene", disainer Timo Tiivas

The Boondocks "Silver Buzz", sdisainer Villem Sarapuu, kaanefoto Nora Schmelter

"Triibupasta "Õlleavaja", disainer Eric Kammiste, maalikunstnik Anu Jakobson, vinüülplaadi avaja erilahendus Kristjan Jakobson

AASTA DISAIN MUUSIKASÜNDMUSELE

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma", kujunduse autor Marko Kekishev

Dreamscape, disainer Oliver Udeküll

Kikumu, disainer Allan Appelberg

Timo Tiivase disainid

Võnge, disainer Tarmo Sikk

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Eva Palm

Jalmar Vabarna

Henrik Ehte

Kristjan Jakobson, Margus Varusk

Roman Demtšenko

AASTA MUUSIKAETTEVÕTE

Kurvad Uudised Records

Live Nation Estonia

Paavli kultuurivabrik

PS Music Agency

Shiftworks

AASTA MUUSIKAEKSPORTIJA

Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Faar Music

Greten Lehtmaa

Juliana Voloz

Marili Jõgi

AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE