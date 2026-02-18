Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid
4. märtsil kuulutatakse välja Eesti muusikaettevõtluse auhindade laureaadid. Nominentide hulka mahtusid ERR kultuuriportaal, Vikerraadio ja ERR-i ajakirjanikud Johanna Mängel ja Tõnu Karjatse.
Sel aastal jagatakse auhindu 28 kategoorias, lisaks eriauhinnad. Nominente on tänavu kokku 127.
Valdkondlikke žüriisid juhtisid Mariliis Mõttus (muusikaturundus ja -kommunikatsioon), Thea Zaitsev ja Taavi Paomets (artisti tugistruktuurid), Eva Saar ja Karl Sirelpuu (muusikasündmuse korraldus), Kerstin "Kessu" Raidma (disainilahendused) ja Ave Sophia Demelemester (valdkonnaülesed auhinnad).
Eesti muusikaettevõtluse auhinnad 2026 nominendid:
AASTA RAADIOJAAM
- Ida Raadio
- Legendaarne Raadio
- Raadio Tallinn
- Rock FM
- Vikerraadio
AASTA MEEDIAKANAL
- ajakiri Muusika
- Areen (Eesti Ekspressi kultuuriosa)
- Delfi
- ERR kultuuriportaal
- Kanal 2 "Telehommik"
AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK
- Aleksander Algo
- Johanna Mängel
- Siim Nestor
- Tuuli Põhjakas
- Tõnu Karjatse
AASTA MUUSIKATURUNDUS- JA / VÕI -KOMMUNIKATSIOONITEGU
- Arvo Pärt 90 teema-aasta Arvo Pärdi keskuse poolne kommunikatsioon
- Beach Grind x SEB – muusikafestivali turvalisuse propageerimine
- Night Tapes albumi "Portals//polarities'' väljaandmine ning kontsertide välisturundus
- Olev Muska suvetuuri "Sõit Põhja" kommunikatsioon
- Tommy Cash "Espresso Macchiato" turundustegevused Itaalias
AASTA MANAGER
- Britt Randma
- Esper Linnamägi
- Greten Lehtmaa
- Marili Jõgi
- Markus Reinboom
AASTA MUUSIKAMÜÜJA
- Kurvad Uudised e-pood
- Psühhoteek
- Terminal Records & Bar
- Viljandi Plaadimees
AASTA MUUSIKASÜNKRONISEERIMISE TEGU
- Raul Ojamaa originaallooming Johnnie Walkeri #walkwithus kampaaniale
- Raul Ojamaa originaallooming Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave"
- Sander Mölderi ja Eero Muiste koostöös sündinud muusika Bajaj Auto reklaamile
- Sten-Olle Moldau, Martin Laksbergi ja Simon Orlovski originaallugu "When You're Around" Norra draamaseriaali "Requiem for Selina"
- Tiit Kikas Go3 teleseriaali "Keskea rõõmud" originaalmuusika
AASTA MUUSIKATOOTJA
- Funk Embassy
- Kurvad Uudised records
- Money Tree
- Sadu
- Universal Music Estonia
AASTA MUUSIKAPRODUTSENT
- Bert Prikenfeld
- Boipepperoni
- Frederik Küüts
- Sander Sadam
- Steven Ilves
AASTA LAULUKIRJUTAJA
- Emili Jürgens
- Frederik Küüts
- Karl Killing
- Markkus Pulk
- Merili Käsper
AASTA MIKSIJA
- Bert Prikenfeld
- José Diogo Neves
- Martin Kikas
- Otto-Karl Vendt
- Vallo Kikas
AASTA SALVESTAJA
- Frederik Küüts
- José Diogo Neves
- Markus Palo
- Peeter Salmela
- Sten-Olle Moldau
AASTA KONTSERDIPAIK
- Arvo Pärdi keskus
- Haapsalu kultuurikeskus
- Paavli kultuuritehas
- Põlva kultuurikeskus
- Tallinna lauluväljak
AASTA MUUSIKASÜNDMUS
- XV Pärnu muusikafestival
- Ewert and The Two Dragonsi viimane kontsert
- Florian Wahl rahvusooperis Estonia
- Hard Rock Laager
- Station Narva
- Tallinna laste jazz'i-festival Kräsh
AASTA MUUSIKASÜNDMUSTE KORRALDAJA
- Damn.Loud Agency
- Klaus & Videnski Productions
- Live Nation Estonia
- PS Music Agency
- Shiftworks
AASTA MUUSIKASÜNDMUSE PRODUKTSIOONIJUHT
- Karl Sirelpuu
- Martin Raid
- Siim Arusaar
- Taavi Randoja
AASTA HELINDAJA
- Hindrik Kipper
- Kaarel Tamra
- Kaur Kenk
- Otto-Karl Vendt
- Rainer Koik
AASTA VALGUSKUJUNDAJA
- Meelis Lusmägi
- Mihkel Viinalass
- Priidu Adlas
- Rene Jõhve
- Ringo Muhhin
AASTA TEHNIKAPARTNER
- Eventech
- Radiustech
- RGB Baltic
- Sonorus
- Strikken
AASTA TUGITEENUSTE PARTNER
- Full of Junk Design
- Krall Music
- RS Productions
- Sviby
AASTA ALBUMIKUJUNDUS
- Rainer Ild "Kaoss", disain Rainer Ild, Rasmus Randla
- Roma Vjazemski "Handlebar", disainer Tasos Galinos
- Skoone "Inimeste inimene", disainer Timo Tiivas
- The Boondocks "Silver Buzz", sdisainer Villem Sarapuu, kaanefoto Nora Schmelter
- "Triibupasta "Õlleavaja", disainer Eric Kammiste, maalikunstnik Anu Jakobson, vinüülplaadi avaja erilahendus Kristjan Jakobson
AASTA DISAIN MUUSIKASÜNDMUSELE
- XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma", kujunduse autor Marko Kekishev
- Dreamscape, disainer Oliver Udeküll
- Kikumu, disainer Allan Appelberg
- Timo Tiivase disainid
- Võnge, disainer Tarmo Sikk
AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA
- Eva Palm
- Jalmar Vabarna
- Henrik Ehte
- Kristjan Jakobson, Margus Varusk
- Roman Demtšenko
AASTA MUUSIKAETTEVÕTE
- Kurvad Uudised Records
- Live Nation Estonia
- Paavli kultuurivabrik
- PS Music Agency
- Shiftworks
AASTA MUUSIKAEKSPORTIJA
- Eesti Filharmoonia Kammerkoor
- Faar Music
- Greten Lehtmaa
- Juliana Voloz
- Marili Jõgi
AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE
- Alexela
- Coop
- Jazz Pesulad
- Nordic Hotel Forum
Toimetaja: Karmen Rebane