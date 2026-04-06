X!

Esimese Eesti muusika stipendiumi loometööks Arvo Pärdi Keskuses pälvis Pärt Uusberg

Pärt Uusberg
Pärt Uusberg Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Sel aastal annab Arvo Pärdi Keskus välja kolm residendistipendiumit loometööks Arvo Pärdi Keskuses. Esimest korda on üks stipendium ette nähtud Eesti muusikavaldkonna loovisikutele ning selle pälvis helilooja Pärt Uusberg.

Teine muusikavaldkonna stipendiaat on Leedu helilooja Justė Janulytė ning muu loomevaldkonna stipendiumi pälvis sel aastal Eesti lastekirjanik Liis Sein. Kokku esitati residendistipendiumitele 430 avaldust 60 riigist.

Eesti helilooja Pärt Uusbergi loomingu põhiosa moodustab koorimuusika, ent ta on loonud ka ansambliteoseid, klaveripalu, orkestri- ja filmimuusikat. Tema koorilaulud on loodud enamasti eesti autorite (Juhan Liiv, Ernst Enno, Viivi Luik, Karl Ristikivi, Indrek Hirv) või liturgilistele tekstidele. Ta on pälvinud tunnustust heliloojana nii Eestis kui ka välismaal. 2023. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia XIII noorte laulupeo väärika ettevalmistuse ja kunstilise juhtimise eest. Eesti Rahvusringhääling valis Uusbergi aasta muusikuks 2023.

Leedu helilooja Justė Janulytė teosed on kirjutatud enamasti ühe instrumendiliigi kesksetele või a cappella koosseisudele. Janulytė on võitnud Pariisis rahvusvahelise heliloojate rostrumi alla 30-aastaste heliloojate kategoorias (2009), Leedu riikliku kunsti- ja kultuuripreemia (2017) ning konkursi "Musica femina München" (2019). Ta on teinud koostööd paljude maailma juhtivate ansamblite ja solistidega, sealhulgas Berliini Kontserdimaja orkester, Lääne-Saksa Raadio (WDR) sümfooniaorkester, BBC sümfooniaorkester, Walesi Rahvusorkester, Helsingi Filharmooniaorkester, Poola Riiklik Filharmooniaorkester, ERSO, Müncheni Filharmooniaorkester, Sinfonietta Rīga, London Sinfonietta, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Läti Raadio koor.

Eesti lastekirjanik Liis Sein on kirjutanud mitmeid lasteraamatuid ning tema käsikiri "Linn" võitis 2019. aastala Põlvepikuraamatu konkursi. Viimastel aastatel on temalt ilmunud kaks raamatut − "Lennart Meri. President" (2025) ja "Leelo Tungal. Lastekirjanik" (2026) − lastele ja noortele mõeldud eluloosarjas "Väike algus, suur lugu".

Residentuuri kestus on kolm kuni neli nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse keskuse kõrval asuvas residentuurimajas ning sisaldab ka päevaraha.

Arvo Pärdi Keskus avas loomeresidentuuri 2021. aastal. Seni on keskuse stipendiumi saanud Austria helilooja Annamaria Kowalsky, Valgevene helilooja Volha Padhajskaja, Eesti dramaturg, lavastaja ja teatritegelane Ivar Põllu, Iraani helilooja ja kitarrist Golfam Khayam, Eesti kirjanik ja tõlkija Indrek Koff, Saksa helilooja Sophia Jani, Prantsuse helilooja Benoît Sitzia, Hispaania luuletaja Elena Medel, Suurbritannia helilooja Graham Fitkin ning Põhja-Makedoonia luuletaja ja esseist Nikola Madžirov.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Värsked artiklid

17:04

Katariina Aule: lühifilm "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

16:57

HÕFF-il saab näha värsket Eesti ulmet ja õudust

12:58

Jazzkaare tasuta kontsertide päeval astuvad üles Antonio Tensuro, Alika ja Mari Jürjens

12:28

Esimese Eesti muusika stipendiumi loometööks Arvo Pärdi Keskuses pälvis Pärt Uusberg

12:17

Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

11:40

Eesti kinodesse jõuab parima animafilmi Oscari nominent "Väike Amelie"

11:21

Pildid: Fine5 ja Claresis Collective toovad publiku ette lavastuse "Vennale"

11:01

Keeleminutid. Eesti sõna "meeleparandus" päritolust

10:18

Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

05.04

Maastikuarhitekt: linnaruumi planeerides ei saa lähtuda ühe seltskonna eelistustest

05.04

Duo Ruut: kontsertidel saadakse aru, et oleme tavalised noored, mitte haldjad

05.04

Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiate laureaadid

10:18

Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

12:17

Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

11:01

Keeleminutid. Eesti sõna "meeleparandus" päritolust

04.04

LUULETUS | Heiti Talviku "Legendaarne"

03.04

Uue muusika reede: Marten Kuningas, Manna, Pitsa, Haldi

04.04

Eleryn Tiit: laule kirjutades otsin suuremat tunnet

