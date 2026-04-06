Esimese Eesti muusika stipendiumi loometööks Arvo Pärdi Keskuses pälvis Pärt Uusberg

Sel aastal annab Arvo Pärdi Keskus välja kolm residendistipendiumit loometööks Arvo Pärdi Keskuses. Esimest korda on üks stipendium ette nähtud Eesti muusikavaldkonna loovisikutele ning selle pälvis helilooja Pärt Uusberg.

Teine muusikavaldkonna stipendiaat on Leedu helilooja Justė Janulytė ning muu loomevaldkonna stipendiumi pälvis sel aastal Eesti lastekirjanik Liis Sein. Kokku esitati residendistipendiumitele 430 avaldust 60 riigist.

Eesti helilooja Pärt Uusbergi loomingu põhiosa moodustab koorimuusika, ent ta on loonud ka ansambliteoseid, klaveripalu, orkestri- ja filmimuusikat. Tema koorilaulud on loodud enamasti eesti autorite (Juhan Liiv, Ernst Enno, Viivi Luik, Karl Ristikivi, Indrek Hirv) või liturgilistele tekstidele. Ta on pälvinud tunnustust heliloojana nii Eestis kui ka välismaal. 2023. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia XIII noorte laulupeo väärika ettevalmistuse ja kunstilise juhtimise eest. Eesti Rahvusringhääling valis Uusbergi aasta muusikuks 2023.

Leedu helilooja Justė Janulytė teosed on kirjutatud enamasti ühe instrumendiliigi kesksetele või a cappella koosseisudele. Janulytė on võitnud Pariisis rahvusvahelise heliloojate rostrumi alla 30-aastaste heliloojate kategoorias (2009), Leedu riikliku kunsti- ja kultuuripreemia (2017) ning konkursi "Musica femina München" (2019). Ta on teinud koostööd paljude maailma juhtivate ansamblite ja solistidega, sealhulgas Berliini Kontserdimaja orkester, Lääne-Saksa Raadio (WDR) sümfooniaorkester, BBC sümfooniaorkester, Walesi Rahvusorkester, Helsingi Filharmooniaorkester, Poola Riiklik Filharmooniaorkester, ERSO, Müncheni Filharmooniaorkester, Sinfonietta Rīga, London Sinfonietta, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Läti Raadio koor.

Eesti lastekirjanik Liis Sein on kirjutanud mitmeid lasteraamatuid ning tema käsikiri "Linn" võitis 2019. aastala Põlvepikuraamatu konkursi. Viimastel aastatel on temalt ilmunud kaks raamatut − "Lennart Meri. President" (2025) ja "Leelo Tungal. Lastekirjanik" (2026) − lastele ja noortele mõeldud eluloosarjas "Väike algus, suur lugu".

Residentuuri kestus on kolm kuni neli nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse keskuse kõrval asuvas residentuurimajas ning sisaldab ka päevaraha.

Arvo Pärdi Keskus avas loomeresidentuuri 2021. aastal. Seni on keskuse stipendiumi saanud Austria helilooja Annamaria Kowalsky, Valgevene helilooja Volha Padhajskaja, Eesti dramaturg, lavastaja ja teatritegelane Ivar Põllu, Iraani helilooja ja kitarrist Golfam Khayam, Eesti kirjanik ja tõlkija Indrek Koff, Saksa helilooja Sophia Jani, Prantsuse helilooja Benoît Sitzia, Hispaania luuletaja Elena Medel, Suurbritannia helilooja Graham Fitkin ning Põhja-Makedoonia luuletaja ja esseist Nikola Madžirov.