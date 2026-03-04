X!

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

Muusika
Eesti muusikaettevõtluse auhinnad
Vaata galeriid
51 pilti
Muusika

Kolmapäeval Unibet Arenal toimunud pidulikul galaõhtul kuulutati välja Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad. Tunnustusi jagati inimestele ja ettevõtetele märkimisväärse panuse eest muusikavaldkonna edendamisesse ja valdkonna arengusse. Teiste seas pälvis tunnustuse Tiia Teder, kes juhtis 30 aastat Klassikaraadiot.

Ave Sophia Demelemester, Music Estonia tegevjuht ja valdkonnaüleste auhindade žüriitöö juhi sõnas, 2025. aasta oli Eesti muusikatööstusele edukas ja rahvusvaheliselt elav.

"Alates Arvo Pärdi 90. juubeliaastast kuni A-klassi staaride ülesastumisteni Eestis. Meie ettevõtted tegutsesid Baltikumi-üleselt, vahendasid sadu esinemisi Eestis ja välismaal ning tegid koostööd mainekate plaadifirmade, kirjastajate ja agentuuridega. Tunnustamist väärivaid kandidaate esitati tänavu meie ettevõtete ja inimeste seast üle saja."

Galaõhtut juhtis Heldur Harry Põlda. Üles astusid Reti, Maria Kallastu, Alika Clicherik ja Oopus. Meeleolu lõi DJ Tom Lilienthal.

Auhindu jagati 28 kategoorias, lisaks anti välja viis eriauhinda.

 Laureaadid

AASTA RAADIOJAAM

  • Ida Raadio
  • Legendaarne Raadio
  • Raadio Tallinn
  • Rock FM
  • Vikerraadio

AASTA MEEDIAKANAL

  • ajakiri Muusika
  • Areen (Eesti Ekspressi kultuuriosa)
  • Delfi
  • ERR kultuuriportaal
  • Kanal 2 "Telehommik"

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

  • Aleksander Algo
  • Johanna Mängel
  • Siim Nestor
  • Tuuli Põhjakas
  • Tõnu Karjatse

AASTA MUUSIKATURUNDUS- JA / VÕI -KOMMUNIKATSIOONITEGU

  • Arvo Pärt 90 teema-aasta Arvo Pärdi keskuse poolne kommunikatsioon
  • Beach Grind x SEB – muusikafestivali turvalisuse propageerimine
  • Night Tapes albumi "Portals//polarities'' väljaandmine ning kontsertide välisturundus
  • Olev Muska suvetuuri "Sõit Põhja" kommunikatsioon
  • Tommy Cash "Espresso Macchiato" turundustegevused Itaalias

AASTA MANAGER

  • Britt Randma
  • Esper Linnamägi
  • Greten Lehtmaa
  • Marili Jõgi
  • Markus Reinboom

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

  • Kurvad Uudised e-pood
  • Psühhoteek
  • Terminal Records & Bar
  • Viljandi Plaadimees

AASTA MUUSIKASÜNKRONISEERIMISE TEGU

  • Raul Ojamaa originaallooming Johnnie Walkeri #walkwithus kampaaniale
  • Raul Ojamaa originaallooming Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave"
  • Sander Mölderi ja Eero Muiste koostöös sündinud muusika Bajaj Auto reklaamile
  • Sten-Olle Moldau, Martin Laksbergi ja Simon Orlovski originaallugu "When You're Around" Norra draamaseriaali "Requiem for Selina"
  • Tiit Kikas Go3 teleseriaali "Keskea rõõmud" originaalmuusika

AASTA MUUSIKATOOTJA

  • Funk Embassy
  • Kurvad Uudised Records
  • Money Tree
  • Sadu
  • Universal Music Estonia

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

  • Bert Prikenfeld
  • Boipepperoni
  • Frederik Küüts
  • Sander Sadam
  • Steven Ilves

AASTA LAULUKIRJUTAJA

  • Emili Jürgens
  • Frederik Küüts
  • Karl Killing
  • Markkus Pulk
  • Merili Käsper

AASTA MIKSIJA 

  • Bert Prikenfeld
  • José Diogo Neves
  • Martin Kikas
  • Otto-Karl Vendt
  • Vallo Kikas

AASTA SALVESTAJA

  • Frederik Küüts
  • José Diogo Neves
  • Markus Palo
  • Peeter Salmela
  • Sten-Olle Moldau

AASTA KONTSERDIPAIK

  • Arvo Pärdi keskus
  • Haapsalu kultuurikeskus
  • Paavli kultuuritehas
  • Põlva kultuurikeskus
  • Tallinna lauluväljak

AASTA MUUSIKASÜNDMUS 

  • XV Pärnu muusikafestival
  • Ewert and The Two Dragonsi viimane kontsert
  • Florian Wahl rahvusooperis Estonia
  • Hard Rock Laager
  • Station Narva
  • Tallinna laste jazz'i-festival Kräsh

AASTA MUUSIKASÜNDMUSTE KORRALDAJA

  • Damn.Loud Agency
  • Klaus & Videnski Productions
  • Live Nation Estonia
  • PS Music Agency
  • Shiftworks

AASTA MUUSIKASÜNDMUSE PRODUKTSIOONIJUHT

  • Karl Sirelpuu
  • Martin Raid
  • Siim Arusaar
  • Taavi Randoja

AASTA HELINDAJA

  • Hindrik Kipper
  • Kaarel Tamra
  • Kaur Kenk
  • Otto-Karl Vendt
  • Rainer Koik

AASTA VALGUSKUJUNDAJA

  • Meelis Lusmägi
  • Mihkel Viinalass
  • Priidu Adlas
  • Rene Jõhve
  • Ringo Muhhin

AASTA TEHNIKAPARTNER

  • Eventech
  • Radiustech
  • RGB Baltic
  • Sonorus
  • Strikken

AASTA TUGITEENUSTE PARTNER

  • Full of Junk Design
  • Krall Music
  • RS Productions
  • Sviby

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

  • Rainer Ild "Kaoss", disain Rainer Ild, Rasmus Randla
  • Roma Vjazemski "Handlebar", disainer Tasos Galinos
  • Skoone "Inimeste inimene", disainer Timo Tiivas
  • The Boondocks "Silver Buzz", sdisainer Villem Sarapuu, kaanefoto Nora Schmelter 
  • "Triibupasta "Õlleavaja", disainer Eric Kammiste, maalikunstnik Anu Jakobson, vinüülplaadi avaja erilahendus Kristjan Jakobson

AASTA DISAIN MUUSIKASÜNDMUSELE

  • XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma", kujunduse autor Marko Kekishev
  • Dreamscape, disainer Oliver Udeküll
  • Kikumu, disainer Allan Appelberg 
  • Timo Tiivase disainid
  • Võnge, disainer Tarmo Sikk

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

  • Eva Palm
  • Jalmar Vabarna
  • Henrik Ehte
  • Kristjan Jakobson, Margus Varusk
  • Roman Demtšenko

AASTA MUUSIKAETTEVÕTE

  • Kurvad Uudised Records
  • Live Nation Estonia
  • Paavli kultuurivabrik
  • PS Music Agency
  • Shiftworks

AASTA MUUSIKAEKSPORTIJA

  • Eesti Filharmoonia Kammerkoor
  • Faar Music
  • Greten Lehtmaa
  • Juliana Voloz
  • Marili Jõgi

AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE

  • Alexela
  • Coop
  • Jazz Pesulad
  • Nordic Hotel Forum

SILMAPAISTEV PANUS EESTI MUUSIKAVALDKONDA

  • Peep Veedla

ERILINE TÄNU MUUSIKAVALDKONDA PANUSTAMISE EEST

  • Tiia Teder – 30 aastat Klassikaraadiot

ERILINE TÄNU MUUSIKAVALDKONDA PANUSTAMISE EEST

  • Universal Music Estonia

ERILINE TÄNU MUUSIKAVALDKONDA PANUSTAMISE EEST

  • Gülnar Murumägi

MUSIC ESTONIA ERILINE TÄNU

  • Eesti Muusika Infokeskus 30

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Galeriis Artrovert avati Kristel Schwede foto- ja maalinäitus

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

Ülevaade. Murmurs 2026. Leedu uute talentide esindusfestival

04.03

Laste loomevõistlus kutsub jagama isiklikke valukogemusi

04.03

Rahvusraamatukogus toimub raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

04.03

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

04.03

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

03.03

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

04.03

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo