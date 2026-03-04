Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad
Kolmapäeval Unibet Arenal toimunud pidulikul galaõhtul kuulutati välja Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad. Tunnustusi jagati inimestele ja ettevõtetele märkimisväärse panuse eest muusikavaldkonna edendamisesse ja valdkonna arengusse. Teiste seas pälvis tunnustuse Tiia Teder, kes juhtis 30 aastat Klassikaraadiot.
Ave Sophia Demelemester, Music Estonia tegevjuht ja valdkonnaüleste auhindade žüriitöö juhi sõnas, 2025. aasta oli Eesti muusikatööstusele edukas ja rahvusvaheliselt elav.
"Alates Arvo Pärdi 90. juubeliaastast kuni A-klassi staaride ülesastumisteni Eestis. Meie ettevõtted tegutsesid Baltikumi-üleselt, vahendasid sadu esinemisi Eestis ja välismaal ning tegid koostööd mainekate plaadifirmade, kirjastajate ja agentuuridega. Tunnustamist väärivaid kandidaate esitati tänavu meie ettevõtete ja inimeste seast üle saja."
Galaõhtut juhtis Heldur Harry Põlda. Üles astusid Reti, Maria Kallastu, Alika Clicherik ja Oopus. Meeleolu lõi DJ Tom Lilienthal.
Auhindu jagati 28 kategoorias, lisaks anti välja viis eriauhinda.
Laureaadid
AASTA RAADIOJAAM
- Ida Raadio
- Legendaarne Raadio
- Raadio Tallinn
- Rock FM
- Vikerraadio
AASTA MEEDIAKANAL
- ajakiri Muusika
- Areen (Eesti Ekspressi kultuuriosa)
- Delfi
- ERR kultuuriportaal
- Kanal 2 "Telehommik"
AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK
- Aleksander Algo
- Johanna Mängel
- Siim Nestor
- Tuuli Põhjakas
- Tõnu Karjatse
AASTA MUUSIKATURUNDUS- JA / VÕI -KOMMUNIKATSIOONITEGU
- Arvo Pärt 90 teema-aasta Arvo Pärdi keskuse poolne kommunikatsioon
- Beach Grind x SEB – muusikafestivali turvalisuse propageerimine
- Night Tapes albumi "Portals//polarities'' väljaandmine ning kontsertide välisturundus
- Olev Muska suvetuuri "Sõit Põhja" kommunikatsioon
- Tommy Cash "Espresso Macchiato" turundustegevused Itaalias
AASTA MANAGER
- Britt Randma
- Esper Linnamägi
- Greten Lehtmaa
- Marili Jõgi
- Markus Reinboom
AASTA MUUSIKAMÜÜJA
- Kurvad Uudised e-pood
- Psühhoteek
- Terminal Records & Bar
- Viljandi Plaadimees
AASTA MUUSIKASÜNKRONISEERIMISE TEGU
- Raul Ojamaa originaallooming Johnnie Walkeri #walkwithus kampaaniale
- Raul Ojamaa originaallooming Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave"
- Sander Mölderi ja Eero Muiste koostöös sündinud muusika Bajaj Auto reklaamile
- Sten-Olle Moldau, Martin Laksbergi ja Simon Orlovski originaallugu "When You're Around" Norra draamaseriaali "Requiem for Selina"
- Tiit Kikas Go3 teleseriaali "Keskea rõõmud" originaalmuusika
AASTA MUUSIKATOOTJA
- Funk Embassy
- Kurvad Uudised Records
- Money Tree
- Sadu
- Universal Music Estonia
AASTA MUUSIKAPRODUTSENT
- Bert Prikenfeld
- Boipepperoni
- Frederik Küüts
- Sander Sadam
- Steven Ilves
AASTA LAULUKIRJUTAJA
- Emili Jürgens
- Frederik Küüts
- Karl Killing
- Markkus Pulk
- Merili Käsper
AASTA MIKSIJA
- Bert Prikenfeld
- José Diogo Neves
- Martin Kikas
- Otto-Karl Vendt
- Vallo Kikas
AASTA SALVESTAJA
- Frederik Küüts
- José Diogo Neves
- Markus Palo
- Peeter Salmela
- Sten-Olle Moldau
AASTA KONTSERDIPAIK
- Arvo Pärdi keskus
- Haapsalu kultuurikeskus
- Paavli kultuuritehas
- Põlva kultuurikeskus
- Tallinna lauluväljak
AASTA MUUSIKASÜNDMUS
- XV Pärnu muusikafestival
- Ewert and The Two Dragonsi viimane kontsert
- Florian Wahl rahvusooperis Estonia
- Hard Rock Laager
- Station Narva
- Tallinna laste jazz'i-festival Kräsh
AASTA MUUSIKASÜNDMUSTE KORRALDAJA
- Damn.Loud Agency
- Klaus & Videnski Productions
- Live Nation Estonia
- PS Music Agency
- Shiftworks
AASTA MUUSIKASÜNDMUSE PRODUKTSIOONIJUHT
- Karl Sirelpuu
- Martin Raid
- Siim Arusaar
- Taavi Randoja
AASTA HELINDAJA
- Hindrik Kipper
- Kaarel Tamra
- Kaur Kenk
- Otto-Karl Vendt
- Rainer Koik
AASTA VALGUSKUJUNDAJA
- Meelis Lusmägi
- Mihkel Viinalass
- Priidu Adlas
- Rene Jõhve
- Ringo Muhhin
AASTA TEHNIKAPARTNER
- Eventech
- Radiustech
- RGB Baltic
- Sonorus
- Strikken
AASTA TUGITEENUSTE PARTNER
- Full of Junk Design
- Krall Music
- RS Productions
- Sviby
AASTA ALBUMIKUJUNDUS
- Rainer Ild "Kaoss", disain Rainer Ild, Rasmus Randla
- Roma Vjazemski "Handlebar", disainer Tasos Galinos
- Skoone "Inimeste inimene", disainer Timo Tiivas
- The Boondocks "Silver Buzz", sdisainer Villem Sarapuu, kaanefoto Nora Schmelter
- "Triibupasta "Õlleavaja", disainer Eric Kammiste, maalikunstnik Anu Jakobson, vinüülplaadi avaja erilahendus Kristjan Jakobson
AASTA DISAIN MUUSIKASÜNDMUSELE
- XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma", kujunduse autor Marko Kekishev
- Dreamscape, disainer Oliver Udeküll
- Kikumu, disainer Allan Appelberg
- Timo Tiivase disainid
- Võnge, disainer Tarmo Sikk
AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA
- Eva Palm
- Jalmar Vabarna
- Henrik Ehte
- Kristjan Jakobson, Margus Varusk
- Roman Demtšenko
AASTA MUUSIKAETTEVÕTE
- Kurvad Uudised Records
- Live Nation Estonia
- Paavli kultuurivabrik
- PS Music Agency
- Shiftworks
AASTA MUUSIKAEKSPORTIJA
- Eesti Filharmoonia Kammerkoor
- Faar Music
- Greten Lehtmaa
- Juliana Voloz
- Marili Jõgi
AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE
- Alexela
- Coop
- Jazz Pesulad
- Nordic Hotel Forum
SILMAPAISTEV PANUS EESTI MUUSIKAVALDKONDA
- Peep Veedla
ERILINE TÄNU MUUSIKAVALDKONDA PANUSTAMISE EEST
- Tiia Teder – 30 aastat Klassikaraadiot
ERILINE TÄNU MUUSIKAVALDKONDA PANUSTAMISE EEST
- Universal Music Estonia
ERILINE TÄNU MUUSIKAVALDKONDA PANUSTAMISE EEST
- Gülnar Murumägi
MUSIC ESTONIA ERILINE TÄNU
- Eesti Muusika Infokeskus 30
