Eestis, Soomes ja Saksamaal toimub residentuuriprogramm Ukraina fotokunstnikele

Neli ja pool kuud kestvas programmis osaleb 11 Ukraina fotokunstnikku, kes on käimasoleva sõja ajal eesliinil fotograafina töötanud või muul moel sõjasündmusi dokumenteerinud. Projekti rahastab Loov Euroopa.

Projektis osalevad Soomes Joutsas tegutsev residentuur Haihatus Art Center and Residency, multidistsiplinaarne stuudioid ja sündmuspaiku hõlmav Kunstverein Wagenhalle Saksamaal Stuttgardis ning projekti algataja ja koordineerija Okapi galerii Tallinnas. Ukraina-poolne partner on Odessas tegutsev Odesa Photo Days, mis keskendub Ukraina fotokunstnike rahvusvaheliste kontaktide arendamisele.

Avatud kutsungiga valiti projekti 11 Ukraina fotokunstnikku, residentuurides osalevad Mykyta Bezus, Oxana Chorna, Iryna Klachek, Olia Koval, Herman Krieger, Ievgeniia Kupchan, Valentyn Kuzan, Oleg Pereverzev, Alina Prisich, Olesia Saienko ja Elena Subach.

Residentuuriprogramm kestab 2026. aasta maist septembrini, selle raames toimuvad stuudiovisiidid, kunstnikuvestlused ja teised publikusündmused. Projekti lõpetab residentuurides valminud teoste näitus Tallinnas Okapi galeriis ja Balti jaama kunstitänaval. Näitused avatakse oktoobris 2026.

Okapi käivitas rahvusvahelise kunstiresidentuuri programmi 2022. aastal ning kuulub sellest aastast Eesti loomeresidentuuride võrgustikku Loore.