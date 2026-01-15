X!

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

kultuur
Arvo Pärdi Keskuse uue hoone tutvustus ja ringkäik
Arvo Pärdi Keskuse uue hoone tutvustus ja ringkäik Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
kultuur

Arvo Pärdi Keskus kuulutab välja konkursi kolmele residendistipendiumile loometegevuseks Laulasmaal. Taotlusi saab esitada kuni 28. veebruarini.

Kandideerima on oodatud kõik elukutselised loovisikud ja/või loomevaldkonnas tegutsevad kuni neljaliikmelised ansamblid, töörühmad ja kollektiivid.

"Sel aastal anname kahe loomestipendiumi asemel välja kolm, sest soovime julgustada Eesti muusikuid ja heliloojaid kandideerima. Üks kolmest stipendiumist ongi mõeldud meie enda muusikavaldkonna loovisikutele," ütles Arvo Pärdi Keskuse tegvjuht Anu Kivilo.

Teised stipendiumid on rahvusvahelised ehk mõeldud nii Eesti kui ka välismaa loomeisikutele. Neist üks on ette nähtud muusikavaldkonna esindajale ning teine mõne muu kunstiliigiga tegelevale loovisikule. Taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril 2026 ning avaldusi saab esitada kuni 28. veebruarini.

Arvo Pärdi keskuse residentuur pakub lisaks keskkonnale ka professionaalseid lisateenuseid, sh salvestamine, ning võimalust saada osa keskuse programmist. Residentuuri kestus on 1‒4 nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse keskuse kõrval asuvas kaasaegses residentuurimajas ning sisaldab ka päevaraha.

Arvo Pärdi Keskus avas loomeresidentuuri 2021. aastal. Seni on keskuse stipendiumi saanud Austria helilooja Annamaria Kowalsky, Valgevene helilooja Volha Padhajskaja, Eesti dramaturg, lavastaja ja teatritegelane Ivar Põllu, Iraani helilooja ja kitarrist Golfam Khayam, Eesti kirjanik ja tõlkija Indrek Koff, Saksa helilooja Sophia Jani, prantsuse helilooja Benoît Sitzia, hispaania luuletaja Elena Medel, Suurbritannia helilooja Graham Fitkin ning Põhja-Makedoonia luuletaja ja esseist Nikola Madžirov.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:19

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

10:04

Narva muuseum alustab tööstuspärandi avahoidla rajamist

09:36

Kellerteatris esietendub krimilugu "Verejälg"

09:08

Kunstiasutuste liit ja linn tõid välja Tallinna kunstikaardi

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

14.01

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

14.01

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.01

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

14.01

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

13.01

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

13.01

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

14.01

Marju Kõivupuu: taliharjapäev murrab talve selgroo

14.01

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

13.01

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

13.01

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo