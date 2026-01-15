Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

Kandideerima on oodatud kõik elukutselised loovisikud ja/või loomevaldkonnas tegutsevad kuni neljaliikmelised ansamblid, töörühmad ja kollektiivid.

"Sel aastal anname kahe loomestipendiumi asemel välja kolm, sest soovime julgustada Eesti muusikuid ja heliloojaid kandideerima. Üks kolmest stipendiumist ongi mõeldud meie enda muusikavaldkonna loovisikutele," ütles Arvo Pärdi Keskuse tegvjuht Anu Kivilo.

Teised stipendiumid on rahvusvahelised ehk mõeldud nii Eesti kui ka välismaa loomeisikutele. Neist üks on ette nähtud muusikavaldkonna esindajale ning teine mõne muu kunstiliigiga tegelevale loovisikule. Taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril 2026 ning avaldusi saab esitada kuni 28. veebruarini.

Arvo Pärdi keskuse residentuur pakub lisaks keskkonnale ka professionaalseid lisateenuseid, sh salvestamine, ning võimalust saada osa keskuse programmist. Residentuuri kestus on 1‒4 nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse keskuse kõrval asuvas kaasaegses residentuurimajas ning sisaldab ka päevaraha.

Arvo Pärdi Keskus avas loomeresidentuuri 2021. aastal. Seni on keskuse stipendiumi saanud Austria helilooja Annamaria Kowalsky, Valgevene helilooja Volha Padhajskaja, Eesti dramaturg, lavastaja ja teatritegelane Ivar Põllu, Iraani helilooja ja kitarrist Golfam Khayam, Eesti kirjanik ja tõlkija Indrek Koff, Saksa helilooja Sophia Jani, prantsuse helilooja Benoît Sitzia, hispaania luuletaja Elena Medel, Suurbritannia helilooja Graham Fitkin ning Põhja-Makedoonia luuletaja ja esseist Nikola Madžirov.