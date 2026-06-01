Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

31. mail täitus Proto avastustehas väikeste ja suurte muusikafännidega. Neljandat korda toimunud Tallinna laste jazzifestival Kräsh pakkus noortele võimaluse avastada, luua, esineda ja kohtuda Eesti armastatud muusikutega.

Festivalipäeva avas Curly Strings koos Mudilaskoor Ellerheinaga ning päeva jooksul said lapsed osa mitmekülgsetest töötubadest, proovida erinevaid pille, ehitada katapulte, avastada k-pop'i maailma ning kohtuda nii An-Marleni kui helilooja Olav Ehalaga.

Päeva üheks oluliseks hetkeks kujunes esimese Kräshi omaloomingukonkursi võitjate autasustamine. Esmakordselt toimunud konkurss kutsus 8–15-aastaseid noori looma oma muusikat ning tõi esile hulga andekaid laulukirjutajaid ja noori heliloojaid.

Festivali lõpetas kontsert, kus astusid lavale Valter Soosalu ja Kadri Voorand. Koos avastati nii harpejji kui lauluhääle põnevaid kõlasid, lauldi, tantsiti ning tähistati saabuvat rahvusvahelist lastekaitsepäeva.

Tallinna laste jazzifestival Kräsh jätkub 1. juunil muusikapäevaga kooliklassidele.